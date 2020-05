Alessandro Graziani torna in studio | La sua verità a Uomini e Donne

Alessandro Graziani dopo l’eliminazione nella puntata di ieri torna all’interno dello studio di Uomini e Donne chiamato direttamente da Maria De Filippi. Il ritorno nel programma però, sembra non avere niente a che fare con Giovanna Abate e la loro conoscenza. Cosa sta succedendo a Uomini e Donne?

L’ex corteggiatore di Giovanna Abate, ha deciso di eliminarsi durante la puntata di ieri.

Alessandro Graziani dopo aver visto la stessa tronista non fare niente per lui, ha deciso di abbandonare il loro percorso spiegando quando anche lui abbia bisogno di conferme e di dimostrazione che non ha ricevuto da parte sua. Sul web però sono tantissime le persone che, hanno raccontato in anteprima come il corteggiatore sia tornato a Uomini e Donne. Qual è il reale motivo?

Alessandro Graziani torna in studio

L’ex corteggiatore, dopo essersi eliminato durante la puntata di ieri ha deciso di abbandonare il programma. Alessandro ha così spiego la sua voglia di avere accanto una persona che gli dimostri quanto ci tenga a lui, a differenza di Giovanna che ha sempre e solo dimostrato a Sammy Hassan e all’Alchimista.

Tra di loro, la conoscenza sembra essersi chiusa in modo quasi pacifico augurando una buona fortuna alla tronista e alla sua futura scelta.

Alessandro Graziani però, dopo aver abbandonato lo studio ieri tornerà per la nuova registrazione all’interno di Uomini e Donne. A dare la notizia è stato il web che, senza rivelare la reale motivazione, ha sottolineato quanto Alessandro meritasse il trono di settembre. A spiegare il perché l’ex corteggiatrice è tornato in studio, è stato Amedeo Venza, lasciando tutti i fan senza parole.

Ex corteggiatore tra Pago e Serena

L’influencer Amedeo Venza, poche ore fa, ha voluto spiegare la reale motivazione per cui Alessandro Graziani è tornato in studio da Maria De Filippi. La motivazione reale sembra stare e trovare spiegazione in mezzo alla relazione finita tra Pago e Serena Enardu dopo il Grande Fratello Vip.

Venza, ha infatti spiegato che: “Ad Alessandro Graziani (invitato in una delle ultime registrazioni del programma) è stato chiesto un parere riguardo la rottura tra Pago e Serena Enardu! E ribadiamo che non è lui la causa della rottura! Siccome c’è di mezzo una persona che viene giornalmente massacrata, minacciata e giudicata vi pregherei di non andare oltre!”.

Questa sembrerebbe la reale motivazione per cui, Alessandro Graziani torna in studio dopo l’eliminazione dal percorso con Giovanna.