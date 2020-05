Ricetta torta di mele senza burro: ingredienti, preparazione e consigli

Questa torta di mele è sofficissima, è una ricetta molto semplice, genuina, che si prepara senza nemmeno il burro. Si tratta di un dolce ottimo per la colazione, per una merenda golosa, ma anche a fine pasto è ottima, se si hanno degli ospiti farete bella figura.

Si tratta di una torta adatta sia agli adulti che ai bambini. Quando si parla di torta di mele, per gran parte di noi, affiora il ricordo della nonna, della mamma, perché è un dolce che si prepara sin dai tempi antichi, povero, con ingredienti semplici ed economici, ma dal sapore strabiliante.

Connubio perfetto tra le mele morbide, la torta soffice e la crosticina croccante che si forma sulla superficie durante la cottura, insomma è una delizia, provatela!

Torta di mele senza burro – Ingredienti

Con i seguenti ingredienti vi verranno circa 12 porzioni, a seconda ovviamente di quanto grandi saranno le fette.

3 Uova

220g Zucchero

300g Farina 00

q.b. Cannella in polvere

1 Scorza di limone

2 Mele

1 bicchiere Latte (200 g)

1 bicchiere Olio di semi (200 g)

1 bustina Lievito in polvere per dolci

1 Mele per guarnire

1 cucchiaio di zucchero per la superficie

Torta di mele senza burro – Preparazione e consigli utili

Sbucciate due mele, privatele dei semi, quindi tagliatele a cubetti. Mettetele in una ciotola e irroratele col succo di limone per non farle annerire. Con le fruste elettriche o in planetaria montate le uova con lo zucchero fino a renderle chiare, gonfie e spumose.

Setacciate la farina con il lievito e la cannella in polvere, quindi aggiungetela a cucchiaiate al composto di uova alternando con l’olio e il latte: due cucchiai di farina, un po’ di olio e un po’ di latte e così via. Quando avrete ottenuto un composto omogeneo spegnete la planetaria o le fruste, quindi aggiungete le mele e mescolate con un cucchiaio di legno.

Foderate uno stampo di 24 cm di diametro con la carta da forno, quindi versatevi il composto della torta di mele. Sbucciate la mela rimasta, quindi tagliatela a fettine e sistematele a raggiera sulla superficie della torta. Cospargete con un cucchiaio abbondante di zucchero semolato. Infornate in forno caldo a 170 °C in modalità statica per 50 minuti circa.

Controllate la cottura del dolce con uno stecco, dovrà uscire pulito, quindi se serve lasciate cuocere ancora qualche minuto e se la superficie è già scura coprite con un foglio di alluminio.

Infine, sfornate la torta, quindi lasciate raffreddare completamente prima di toglierla dallo stampo. La torta di mele sofficissima si conserva per parecchi giorni coperta con pellicola o in un contenitore.