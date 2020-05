Chiara Francini è Perla – Chi è – Non dirlo al mio capo

Chiara Francini è Perla Cercilli nella fiction Non dirlo al mio capo, firmata dalla Rai. Chi è il suo personaggio? Una donna originale che si ritroverà a dover accudire i figli di una particolare vicina di casa. Il suo rapporto con i ragazzi forse non è dei migliori, ma riuscirà a cambiare strada facendo.

Anzi, Perla diventerà una vera e propria consigliera della famiglia che vive ad un passo dalla sua porta. Sicura di non doversi preoccupare di nulla, cura sempre e solo il proprio aspetto. Anche se in realtà nasconde una grande sensibilità che emergerà proprio mentre svolge il suo ruolo da babysitter.

Chiara Francini è Perla – La scheda

Perla è la vicina di casa di Lisa (Vanessa Incontrada), un personaggio molto profondo ma anche eccentrico. Non ha paura di dimostrare i suoi difetti grazie alla dote dell’ironia, trasformandoli così nella sua autenticità. Un’arma potente che conquisterà presto anche la Marcelli.

“Una donna che ritengo essere profondamente moderna, perchè ha i valori tradizionali di noi donne italiane, onesta, sincera, ma anche una donna moderna. Porta i pantaloni, ma non alla maschia, ma come li porterebbe una donna”.

Perla è un’amante del Martini, una vera e propria passione. Così come per l’aspetto fisico e il look, che cura sempre nei minimi particolari. “Adoro questo personaggio”, ha detto la Francini durante un’intervista per Rai TV. Perla in realtà si chiama Assuntina Capotondi ed è sposata con Rocco (Antonio Gerardi), un uomo che presto verrà accusato di truffa. Intanto Perla diventerà una consigliera per la famiglia Marcelli e si affezionerà molto ai due figli della vicina. Dati i loro caratteri opposti, la donna spingerà l’amica a diventare sempre più combattiva. Chiara Francini è Perla, una donna senza peli sulla lingua ed estremamente sincera. Anche se proprio per questo spesso rischia di diventare invadente.