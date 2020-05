Giorgia Surina è Marta – Chi è – Non dirlo al mio capo

Giorgia Surina è Marta in Non dirlo al mio capo, la fiction di Rai 1. Chi è il suo personaggio? Ha un legame molto forte con il titolare dello studio in cui lavora. Anche se in realtà è lei a provare dei sentimenti nei confronti dell’avvocato, che invece sembra snobbarla. Per questo entrerà in conflitto con la nuova arrivata e rivelerà il suo segreto.

Marta Castelli è una donna fragile che non ha mai dimenticato il passato. Anche se è trascorso diverso tempo da quando lei e l’avvocato hanno avuto una relazione, non l’ha mai dimenticato. Nasconde inoltre la sua insicurezza dietro una facciata di arroganza.

Giorgia Surina è Marta Castelli – La scheda

Giorgia Surina è Marta Castelli, un avvocato penalista che lavora nello studio di Enrico Vinci (Lino Guanciale). In passato i due hanno avuto una breve relazione e lei non lo ha mai dimenticato. Ancora oggi l’avvocato riesce a farle battere il cuore all’inverosimile. La situazione fra loro si complicherà del tutto quando Marta capirà che l’uomo che ama prova qualcosa per Lisa (Vanessa Incontrada), l’assistente appena assunta dallo studio. Anche se Marta e Vinci hanno ancora una relazione fisica, solo lei prova dei veri sentimenti.

La sua natura competitiva la spingerà presto a vedere in Lisa un vero e proprio ostacolo del loro amore. Continuerà però a concentrarsi anche sul suo aspetto fisico, un vero e proprio pallino. Mentre cerca tra l’altro di arrivare ad ottenere il ruolo di socia dello studio. Purtroppo tutto questo verrà concesso invece a Lisa ed è qui che la Castelli entrerà in gioco con la sua vendetta: dirà tutto a Enrico riguardo al segreto appena scoperto sulla rivale. Giorgia Surina è Marta Castelli, “Perfetta nei suoi tubini, con i suoi tacchi a spillo assassini, rossetto rosso forte, capelli sempre tiratissimi“. A causa dell’educazione rigida della madre, la donna riversa questo aspetto anche nel rapporto con gli altri.