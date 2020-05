Oroscopo Branko – settimana dall’1 al 7 giugno – Previsioni per utti i segni zodiacali

Torniamo puntuali, come ogni domenica, per scoprire l’oroscopo di Branko per la settimana che va dall’1 al 7 giugno 2020. Sta per cominciare il mese di giugno: quali novità regalerà ai segni zodiacali? Se siete curiosi di saperlo in anteprima, leggete le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la tua settimana comincerà con un po’ di ansia, provocata dalla Luna contraria. Lunedì tieni a bada la tua agitazione, mentre preparati a ricevere delle notizie importanti per domenica prossima, riguardanti i figli.

Toro

La prossima settimana si prospetta interessante, soprattutto per ciò che concerne l’aspetto economico. Lunedì sono previsti degli incassi extra, mentre sabato 6 giugno avrai a che fare con una questione legata al patrimonio di famiglia.

Gemelli

Come preannuncia l’oroscopo di Branko, la settimana comincia all’insegna del romanticismo. Lunedì prossimo la Luna ti regalerà delle emozioni intense. I single potrebbero subire il fascino di un nuovo incontro, venerdì 5.

Cancro

La settimana si prospetta molto positiva, sia in amore che nel lavoro. La parte centrale, in specialmente giovedì 4 e venerdì 5, sarà particolarmente produttiva: potrebbero arrivare nuove opportunità lavorative da non farsi sfuggire.

Leone

Sei alle porte di una settimana vincente, sotto ogni punto di vista. Come indica l’oroscopo di Branko, lunedì ti sentirai particolarmente apprezzato da tutti, come non succedeva da tempo. Sabato, poi, sono previste nuove conquiste in amore per i single.

Vergine

Nei prossimi giorni potresti ricevere delle offerte di lavoro molto interessanti. Le stelle ti incoraggiano a valutarle, ma con molta attenzione. Martedì dovrai avere le antenne sollevate se parlerai di affari, mentre mercoledì ti converrà firmare solo dopo aver letto con cura.

Bilancia

La settimana che sta per cominciare sarà molto promettente, sia in amore che nel lavoro. Già a partire da lunedì avrai modo di usare il tuo fascino per ottenere dei risultati importanti, mentre mercoledì 3 le stelle ti sosterranno nelle questioni legate al commercio e agli affari.

Scorpione

La tua settimana, secondo l’oroscopo di Branko, partirà all’insegna dell’amore e dell’eros. Lunedì potrebbero affiorare dei pensieri piccanti verso qualcuno. Nonostante tu possa sentirti frenato da emozioni contrastanti martedì, sarai molto tentato a proseguire nella conoscenza già mercoledì 3.

Sagittario

Come anticipa l’astrologo Branko, la tua settimana sarà piuttosto altalenante. Nel fine settimana dovrai mantenere la guardia alta, soprattutto sabato 6 giugno. La domenica, invece, è probabile che sarai impegnato nel gestire i conti di famiglia.

Capricorno

Occhio alla prima parte della settimana, perché ti troverà un po’ agitato, soprattutto in amore! Lunedì, infatti potresti vivere delle incomprensioni con il partner, che vi porteranno a discutere in modo acceso. Martedì, poi, ti converrà tenere a freno la tua gelosia. Se ci sarà da chiarire, sfrutta la giornata di giovedì 4.

Acquario

Ti aspetta una bellissima settimana: lunedì le emozioni in amore non mancheranno e vivrai la tua relazione di coppia come un dono. Giovedì 4 giugno, invece, crescerà in te la smania di successo: adesso senti di poter ambire a molto di più!

Pesci

L’oroscopo di Branko per la prossima settimana ti invita ad aprirti a nuove possibilità senza timore. Mercoledì 3 giugno chi ha voglia di nuovi stimoli, potrà contare sul sostegno degli astri se vorrà intraprendere nuove strade. Sabato 6, invece, ti converrà usare molta prudenza sul lavoro, perché un rivale potrebbe volerti mettere i bastoni tra le ruote.