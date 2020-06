Flora Canto – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Flora Canto è riuscita a diventare famosa agli occhi del pubblico italiano prima ancora di conoscere il marito Enrico Brignano. L’abbiamo vista infatti al Grande Fratello edizione 2006 e al fianco di Filippo Bisciglia, che alla fine ha sceltod i lasciarla per Simona Salvemini.

Flora Canto è stata anche una delle protagoniste di Uomini e Donne, Trono Classico. In questa fase però non è riuscita a conoscere l’amore, che è arrivato invece grazie al set di Tutto su suo padre. A tutti gli effetti è stato lo show a permettere a Flora di innamorarsi del futuro compagno di vita.

Flora Canto – Età e figli

Flora Canto punta al matrimonio, per questo possiamo parlare già di lei come moglie di Brignano. In realtà i due per adesso sono solo fidanzati, ma la nascita della figlia Martina (2017) potrebbe accelerare le cose. Flora e Enrico infatti si sono promessi che il secondo figlio arriverà solo se ci saranno anche i fiori d’arancio. La Canto è nata comunque il 12 febbraio dell’83 a Roma. Ha conseguito il diploma al Liceo Linguistico e ha iniziato a fare pubblicità. Nel 2008 arriva il primo ruolo importante per la tv, grazie a Vieni avanti cretino con Lino Banfi. Al tempo stesso inizia a studiare dizione e recitazione ed entra a far parte di diversi film, come La coppia di campioni e Di tutti i colori.

L’anno scorso è entrata anche a far parte del cas di Tale e Quale Show. In una delle puntate lo stesso Brignano è stato convocato come giudice e ha fatto di tutto per essere totalmente imparziale. Nonostante abbia una voce interessante, Flora Canto non è riuscita a convincere del tutto i giudici del talent. Anzi ha avuto persino da ridire sulla bocciatura che la giuria ha destinato a Lidia Schillaci, durante la sua interpretazione di Mia Martini.