Nella vita ci sono persone a cui non ne va mai bene una mentre altre sembrano nate con la camicia. Tutto dipende dalle stelle. I segni zodiacali più fortunati sono questi tre: ecco quali sono.

1. L’Ariete

Assolutamente al primo posto tra i segni zodiacali più fortunati troviamo l’Ariete e vi spieghiamo come fa ad avere una sfortuna così sfacciata nella vita. Il tutto è grazie proprio alla sua assenza di empatia e al suo non farsi problemi, alla mancanza di timidezza e al suo carattere forte. L’Ariete non è dotato di grande intelligenza per cui non è in grado di creare fortune con le sue mani. E’ però molto abile a sfruttare la fortuna degli altri rubando idee o combinando matrimoni di convenienza con persone abbienti o con un’attività lavorativa di famiglia, in cui si inserisce fino a comandare lui. L’essere mai timido gli permette poi di mostrare sicurezza davanti alle persone e di non essere prevaricato. Sa fingere bene e passare per una brava persona quando invece è soltanto un geloso opportunista e sfruttatore. In ogni caso, l’Ariete ha sempre la fortuna dalla sua parte. Non essendo capace di grandi ragionamenti intellettuali, non si fa mai problemi per cui non tentenna o non ha remore di tipo morale.

2. Il Sagittario

Al secondo posto dei segni più fortunati troviamo il Sagittario. Qui il discorso è ben diverso dall’Ariete perché in questo caso siamo di fronte a chi ha realmente le capacità per crearsi una fortuna. Il Sagittario è un personaggio intelligente e positivo, scaltro nel cogliere le opportunità che la vita gli offre ma non cattivo e prevaricatore come l’Ariete che sfrutta gli altri per i suoi scopi. Il Sagittario è una persona che attira a sé la fortuna perché è positivo, lavora e costruisce in maniera sana e proficua le basi del suo successo. I nati del Sagittario hanno un particolare fiuto per gli affari finanziari e immobiliari e sono capaci di costruire imperi. Certo sono aiutati dalla fortuna ma l’aiuto è reciproco: il Sagittario sa cogliere tutto ciò che la fortuna gli offre senza rinunciare a causa di possibili paure.

3. I Gemelli

Terzi nella classifica della fortuna zodiacale sono i Gemelli. I Gemelli sono personaggi scaltri, a cui la vita da generalmente la fortuna di nascere all’interno di situazioni famigliari abbienti. I Gemelli quindi partono già bene per cui non hanno problemi di tipo economico che gli impediscono di fare cose che gli piacciono. Sono anche fortunati nei rapporti sociali, hanno molte conoscenze e difficilmente si ritrovano a soffrire di solitudine perché non hanno amici. Certo però non sono le persone migliori del mondo perché tendono un po’ ad approfittare del prossimo.