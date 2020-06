Veronica Satti seno al vento | Ex senza vergogna dopo il GF 15

Veronica Satti mostra il suo seno al vento durante una storia Instagram lasciando tutti i suoi fan senza parole. La ex gieffina per quanto abbia cercato di nasconderlo, è caduta nella trappola delle emoji troppo piccole e carica il video senza accorgersi dell’accaduto.

Una giornata molto movimentata per la ex gieffina del Grande Fratello 15 che ha lasciato così il suo seno al vento durante una gita in barca. Cosa è successo realmente?

Veronica Satti seno al vento

La ex gieffina nonché influencer ha lasciato molto parlare di sé durante la sua permanenza all’interno della quindicesima edizione del Grande Fratello Vip. Veronica ha appassionato tutti i telespettatori all’interno della casa più spiata d’Italia grazie alla sua storia commovente e dolorosa che la vedeva protagonista insieme a suo padre Bobby Solo.

Dopo i tantissimi appelli fatti all’interno dei programmi di Barbara D’Urso e la sua partecipazione al GF, Veronica Satti e suo padre sembrano finalmente essere tornati una vera e propria famiglia.

Il suo carattere sincero e schietto la rende una persona molto peperina che anima il suo profilo Instagram ogni giorno con nuovi contenuti e con storie e video divertenti.

Durante la giornata di oggi una semplice gira in barca con le amiche però, si è trasformata in un vero e proprio siparietto piccante per i suoi fan sul web. Cosa è realmente successo?

Ex gieffina animo ribelle

L’arrivo della stagione estiva ha spinto Veronica e alcune sue amiche a trascorrere una giornata diversa dal solito immersa nel mare. La ex gieffina però, ha deciso di mostrarsi senza costume e con il seno al vento fregandosene dei giudizi altrui e dei commenti negativi che avrebbe potuto ricevere.

Per quanto sia stata attenta a coprire per bene le parte intime, Veronica Satti si è lasciata scappare un dettaglio che non è affatto passato inosservato ai fan e agli utenti più attenti sui social. La ex gieffina durante una sua storia Instagram ha deciso di mostrare la sua treccia, cercando in tutti i modi di coprire il seno che però non è stato del tutto oscurato.

La storia andata online sul suo profilo qualche ora fa ha già lasciato il web senza parole, nessuno infatti si sarebbe mai aspettato un gesto così forte e improvviso da parte sua. Aria di cambiamenti nella sua vita?