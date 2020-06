Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 4 al 10 giugno 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

By

Torniamo puntuali per raccontare l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 4 al 10 giugno 2020. Quali suggerimenti darà ai segni zodiacali il famoso astrologo americano per la prossima settimana? Se volete scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Il popolare astrologo Rob Brezsny ti suggerisce di sfruttare la prossima settimana per darti da fare. Cerca di acquisire nuove risorse utili, approfondire studi e ricerche e irrobustire la tua rete di collaboratori fidati.

Toro

Rob Brezsny ti regala un prezioso consiglio: nelle giornate che verranno avrai tanta creatività e ti tornerà utile per la realizzazione dei tuoi obiettivi, a patto che tu riesca a contenere la tua natura possessiva.

Gemelli

Nei prossimi giorni dovresti sforzarti di mettere da parte il tuo bisogno continuo di essere capito in tutto e per tutto. Concediti il permesso di esprimere te stesso, in modo autentico, senza preoccuparti troppo di quello che pensano gli altri.

Cancro

Prenditi del tempo per fare un elenco di tutte le cose belle e di quelle brutte che hanno caratterizzato la tua vita finora. Così facendo, potresti ottenere una guarigione molto profonda.

Leone

Non accontentarti! Durante la prossima settimana dovresti cercare l’abbondanza: di contati, di opportunità, di fortune e via dicendo. Prova ad ampliare i tuoi orizzonti da ogni punto di vista.

Vergine

L’oroscopo di Rob Brezsny ti incoraggia a lasciare andare le fantasie e l’ansia causata dai pensieri negativi e catastrofici su scenari futuri. Cerca, piuttosto, di sostituirli con dei pensieri e immagini positive.

Bilancia

Se vorrai diventare più produttivo in futuro e partorire delle idee interessanti e proficue dovresti impegnarti ad avere più focus e disciplina. Rimani concentrato sulla realizzazione dei tuoi obiettivi e vedrai che otterrai risultati soddisfacenti.

Scorpione

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny se, negli ultimi tempi, hai vissuto qualche blocco in amore, dovresti provare combinare la tua natura istintiva e selvaggia con un atteggiamento più tenero nei confronti del partner.

Sagittario

Le stelle ti invitano a circondarti di persone non critiche Se nei giorni passati hai sofferto di molti giudizi nehgativi e accuse rivolte da chi ti sta vicino, d’ora in poi dovresti frequentare persone che non ti puntano il dito contro. E tu dovresti contraccambiare, comportandoti con loro nello stesso modo.

Capricorno

Secondo il noto astrologo Rob Brezsny dovresti fermarti a riflettere su una questione: i cambiamenti cui stai resistendo in questo momento potrebbero rivelarsi essenziali per il tuo benessere.

Acquario

È ora di dedicare più energia e attenzione alla passione e l’attaccamento per la vita, sopita nei mesi scorsi. Scava nel tuo profondo e cerca quella fame di vita che ti spingerà a muovere i passi successivi.

Pesci

Le previsioni astrologiche di Rob Brezsny ti incoraggiano a recuperare e analizzare le tradizioni delle persone cui vuoi bene e che stimi e metterle in partica nella tua vita. Fatti ispirare dalle tue radici!