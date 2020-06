Ricetta del danubio salato: ingredienti, preparazione e consigli

Il Danubio Salato è una ricetta facile e gustosa, ideale per i vostri pranzi o cene o per le scampagnate fuori porta. Il danubio è un pan brioche soffice con un ripieno davvero goloso.

Gli ingredienti che occorrono per questa ricetta sono pochi e semplici. Basta impastare della farina con acqua e olio, aggiungere una bustina di Lievito di Birra e realizzerete in casa un pan brioche soffice e gustoso.

Per il ripieno del danubio potete variare gli ingredienti e creare le combinazioni di sapori che più preferite. Questa ricetta si presta molto bene come antipasto, aperitivo, ottimo per dei buffer, ma anche ottimo da portare al sacco per una gita fuori porta o semplicemente se si va a lavoro.

Danubio salato – Ingredienti

Per l’impasto:

250 g farina “00”

250 g farina manitoba

250 g acqua

50 g olio d’oliva

1 bustina Lievito di Birra

2 cucchiaini zucchero

1 cucchiaino colmo di sale

Tuorlo e latte in egual peso (per spennellare)

Per il ripieno:

100 g provola dolce

100 g prosciutto cotto

100 g salame

1 uovo sodo

Danubio salato – Preparazione e consigli utili

In una ciotola capiente mettete la farina “00”, la farina manitoba, la bustina di Lievito di Birra e lo zucchero, quindi mescolate le polveri per amalgamarle fra di loro.

Versate a filo l’acqua nelle polveri cominciando ad impastare; inizialmente aiutatevi con una forchetta, quindi spostatevi sulla spianatoia e continuate ad impastare a mano. Quando l’impasto è quasi formato, aggiungete il sale continuando a lavorare. Impastate a lungo per almeno una decina di minuti, cercando di non aggiungere altra farina per non compromettere la morbidezza del danubio.

Integrate adesso l’olio all’impasto. Alla fine dovete ottenere un impasto liscio, morbido e ben incordato.

Trasferite l’impasto in una ciotola, praticate il classico taglio a croce, coprite con della pellicola e fatelo lievitare per 2 ore o comunque fino al raddoppio del suo volume.

Nel frattempo preparate il ripieno. In una ciotola mischiate l’uovo sodo tritato con il salame, la provola e il prosciutto tagliati a cubetti. Conservate il ripieno in frigo fino al momento del suo utilizzo.

Dividete l’impasto in 16 porzioni da 50 g ciascuna; per fare questa operazione vi consiglio di aiutarvi con una bilancia. Stendete con le mani ciascuna porzione di impasto formando una sorta di “pizzetta”, quindi farcitela al centro con una cucchiaiata di ripieno. Richiudete l’impasto su se stesso abbracciando il ripieno, formando una pallina. Poggiate le palline di impasto con la chiusura rivolta verso il basso.

Posizionate le palline di impasto in una teglia circolare. Non occorre mettere le palline troppo serrate, poiché con la lievitazione si attaccheranno fra di loro formando il danubio.

Lasciate rilievitare per un altra mezz’ora in un luogo tiepido.

Trascorso il tempo della seconda lievitazione, spennellate il danubio con tuorlo e latte mischiati in egual peso. Cuocete il danubio in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 25 minuti.