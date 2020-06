Ricetta Muffin fragole e cioccolato: ingredienti, preparazione e consigli

Fragole e cioccolato sono da sempre una coppia perfetta. Con i muffin fragole e cioccolato potrete portare sulla tavola della colazione, o perché no nel cestino della merenda, un prodotto che farà felici i vostri cari.

Si tratta di una ricetta molto semplice e golosa, ottima da servire in ogni momento della giornata, che farà contenti adulti e bambini. Inoltre, preparare ei dolcetti in casa è molto più genuino rispetto al comprare le merendine industriali.

Muffin cioccolato e fragole – Ingredienti

Con i seguenti ingredienti verranno 12 muffin.

Farina 00 300 g

Zucchero 300 g

Burro 100 g

Latte intero a temperatura ambiente 150 g

Uova 4

Cioccolato fondente 60 g

Lievito in polvere per dolci 8 g

Fragole 250 g

Per il frosting:

Yogurt greco 500 g

Panna fresca liquida 180 g

Zucchero a velo 100 g

Per decorare:

Cacao amaro in polvere q.b.

Fragole q.b.

Muffin cioccolato e fragole – Preparazione

Per preparare i muffin fragole e cioccolato cominciamo dalle fragole. Dopo averle sciacquate velocemente, tagliatele a cubetti tenendo da parte 12 fettine. Procediamo poi con l’impasto, prima però lasciate gli ingredienti freddi fuori dal frigo. Nella tazza di una planetaria versate il burro a pezzetti. Azionate da subito la frusta a velocità medio bassa e lasciate lavorare per qualche minuto.

Poi, a pioggia, versate lo zucchero un po’ alla volta e lasciate incorporare prima di aggiungere, e fare lo stesso, con le uova. Quando anche le uova saranno incorporate passate alla farina e al lievito, già setacciati e incorporati sempre poco per volta.

Stemperate il tutto versando il latte a filo e per finire il cioccolato fuso e intiepidito. Ecco pronto l’impasto.

Quindi tuffate i pezzetti di fragole e incorporateli delicatamente. Trasferite il composto in una sac-à-poche e riempite 12 pirottini disposti in una leccarda apposita. Ora appoggiate le 12 fettine di fragole e procedete con la cottura.

I muffin cuociono in forno statico, già caldo a 180°, per circa 30 minuti. Una volta cotti lasciateli raffreddare e intanto occupatevi del frosting. In una ciotola versate lo yogurt greco e lo zucchero a velo, aggiungete anche la panna e lavorate con le fruste elettriche per pochi minuti fino ad ottenere una consistenza cremosa e compatta. Trasferite all’interno di un sac-a-poche dotato di bocchetta rigata da 1 cm.

Utilizzate il frosting appena preparato per decorare i vostri muffin, spolverizzate con il cacao e guarnite con 1/4 di fragola.

Muffin cioccolato e fragole – Consigli utili

I muffin alle fragole si possono conservare in frigorifero per 2-3 giorni. In alternativa è possibile conservarli a temperatura ambiente e decorarli solo prima di servirli.

Per un tocco in più aggiungete un pizzico di cannella nell’impasto.