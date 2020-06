Bundesliga, Friburgo-Monchengladbach: quote, pronostico, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Friburgo-Monchengladbach è l’anticipo della 30a giornata di Bundesliga, che si disputerà questa sera alle ore 20:30. Una gara che mette in palio punti pesanti a 5 giornate dalle fine del campionato, sia per quanto le residue speranze dei padroni di casa di centrare la qualificazione alla prossima Europa League, sia per gli ospiti che sono in piena bagarre per un posto in Champions League. Di seguito potrete seguire il nostro pronostico e le quote sulla gara di vari bookmakers autorizzati in Italia.

Friburgo-Monchengladbach: come arrivano alla gara

Il Friburgo da quando è ripartito il campionato non ha ancora vinto, infatti nelle quattro giornate disputate ha totalizzato 2 pareggi e altrettante sconfitte, l’ultima nello scorso turno sempre il casa con il Leverkusen per 0-1. Dopo una splendida stagione sta subendo una forte flessione forse dovuta alla lunga sosta e pian piano si sta allontanando il sogno di prendere parte alla prossima Europa League. Attualmente i punti di distacco dall’ultimo posto disponibile sono 4, questo significa che nulla è ancora del tutto compromesso, ma ha bisogno assolutamente di un successo questa sera per lottare fino all’ultima giornata per il prestigioso obiettivo.

Il Monchengladbach è invece reduce dal successo ottenuto contro l’Union Berlino in casa per 4-1, nel quale è stato grande protagonista Thuram autore di una doppietta. La vittoria è servita per mantenere il 4° posto in classifica al pari del Leverkusen ed a restare a 2 punti dal Lipsia 3°. Classifica dunque cortissima che vedrà una di queste tre squadre restare fuori dalla prossima Champions League. Il Monchengladbach non vuole fallire la possibilità di entrare nella massima competizione europea, soprattutto in una stagione dove per alcuni tratti si è ritrovato anche in vetta alla classifica. Per tagliare il traguardo non può perdere colpi e per questo stasera è obbligato a giocare solo per la vittoria.

Friburgo-Monchengladbach: Il nostro pronostico

Mancano ormai 5 giornate alla fine della stagione ed ogni partita diventa una finale, e questa gli ospiti non possono proprio sbagliarla, quindi il segno che consigliamo è 2 + GOL

Friburgo-Monchengladbach: Le probabili formazioni

FRIBURGO (4-4-2): Schwolow; Schmid, Lienhart, Heintz, Günter; Grifo, Koch, Höfler, Höler; Petersen, Waldschmidt.

MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Plea.

Friburgo-Monchengladbach: dove vederla in tv e streaming

Friburgo-Monchengladbach in programma stasera alle 20:30, è una partita che si può vedere a pagamento su Sky Sport 1 (canale 201) e su Sky Sport Football (canale 203). Per gli abbonati sarà visibile anche in streaming tramite Sky Go, l’applicazione per dispositivi mobili.