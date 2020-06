Frasi del buongiorno – Le migliori di venerdì – 5 giugno

Frasi del buongiorno. Con una frase del buongiorno puoi augurare un buon inizio giornata alle persone a te più care. È un gesto di attenzione che certamente fa piacere, un modo per dire a qualcuno che lo stai pensando.

Ecco allora che qui puoi trovare le migliori frasi del buongiorno per scegliere quella secondo te maggiormente adatta. Ci sono citazioni famose ma anche semplici frasi per dire con amore che un nuovo giorno è arrivato. Vedrai, che chi la riceverà, non mancherà di ringraziarti per il gesto che hai fatto. Potrebbe così diventare un modo per approcciarsi a qualche persona che ti interessa o un gesto semplice di un pensiero affettuoso.

Frasi del buongiorno – Venerdì – 5 giugno

• Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla un sorriso. (Stephen Lottleword)

• Buongiorno a chi crede ancora in qualcosa, a chi vive forte e sbaglia. A chi è spettinato perché gli piace andare contro vento, a chi sa che tutto quello che conta è l’inaspettato. (Fabrizio Caramagna)

• Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo…non vi è nulla di troppo e nulla di non abbastanza, nulla di indifferente e nulla di inutile. E’ un capolavoro. (Madeleine Delbrel)

• Sii riconoscente per tutto quello che si manifesta nella tua vita. Sii pieno di stupore e apprezzamento per tutto quello che vedi. (Wayne W. Dyder)

• Ogni giorno al tuo risveglio pensa: oggi sono fortunato perché mi sono svegliato sono vivo ho il dono prezioso della vita non lo sprecherò. Userò tutte le mie energie per migliorare me stesso, per aprire il mio cuore agli altri, lavorerò per il loro beneficio. Avrò solo pensieri gentili verso gli altri, non mi arrabbio e non penserò male di nessuno. Aiuterò gli altri più possibile mettendo la mia vita al loro servizio (preghiera tibetana)