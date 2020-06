Ci sono donne sensibili, appassionate, romantiche e altre che la sensibilità non sanno cosa sia essendo delle vere arpie. Chi sono le donne meno sensibili dello Zodiaco? Ecco la classifica delle cuor di pietra.

1. La Ariete

La donna che meno di tutte nello Zodiaco è dotata di sensibilità è quella del segno dell’Ariete. Al primo posto in classifica abbiamo una donna completamente assente di empatia. Essere empatici significa mettersi nei panni degli altri senza giudicare per poter essere predisposti a comprendere il dolore e i sentimenti altrui. Ecco, la donna Ariete questo non lo sa proprio fare per natura. Sapete cosa sa fare la donna Ariete davanti a chi ha dei problemi e ne soffre? Ridere a crepapelle. A questa donna insensibile non importa nulla degli altri, le importa solo di sé stessa, non ha cuore né empatia né sensibilità e non si fa problemi a deridere e spettegolare in giro neanche in modo troppo nascosto su chi soffre. Purtroppo è la scarsa intelligenza che la frega.

2. La Scorpione

Altra donna insensibile è quella del segno zodiacale dello Scorpione, che con la donna Ariete va a braccetto alla grande. Insieme calpestano le più deboli, architettando ogni sorta di intrigo per screditare, umiliare, deridere le donne di cui, segretamente, sono gelose e invidiose. La Scorpione è poi una maestra nel pettegolezzo con fine allo screditare in tutto e per tutto le persone che odia. Ma perché odia? Perché la Scorpione è insensibile? Questo rimarrà un mistero così come misterioso è il segno.

3. La Acquario

Tra le donne meno sensibili dello Zodiaco troviamo anche quella dell’Acquario, la grande menefreghista dell’oroscopo. La donna Acquario va dritta per la sua strada e se altre persone le sono d’ostacolo non esita a calpestarle. Se hai un problema che ti fa soffrire non confidarti con una donna del segno dell’Acquario, per carità: staresti peggio di prima. Mentre tu finisci di esporre tutto il tuo dolore lei per contro ti parlerà di quando è vincente la sua vita, mostrando non solo di non aver ascoltato una sola parola di quelle da te proferite ma dimostrando anche una grande insensibilità e il solo interesse per sé stessa.

4. La Gemelli

Chiude la classifica delle donne con una sensibilità come quella di un iceberg al quarto e ultimo posto la Gemelli. La donna del segno zodiacale dei Gemelli è un’infida arpia che si nasconde sotto le spoglie della missionaria del Signore. Molto di Chiesa, sempre impegnata in attività benefiche e umanitarie, la Gemelli è in realtà un fredda calcolatrice che bada esclusivamente ai propri interessi e non ha remore nell’usare gli altri per i propri scopi. La sensibilità la Gemelli non sa cosa sia anche se si professa tale.