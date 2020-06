Diretta Juventus: questa sera i bianconeri tornano all’Allianz Stadium

By

Questa sera, dopo 89 giorni dall’ultima volta, la Juventus ritorna a calcare il terreno di gioco dell’Allianz Arena, dove svolgerà una partitina di allenamento per riprendere confidenza con il proprio terreno di gioco in vista della semifinale di ritorno della Coppa Italia contro il Milan, che si giocherà venerdì 12 giugno alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Rai Uno.

Cosa si aspetta Sarri

E’ stato proprio il tecnico Sarri a volere che la squadra svolgesse la partitella questa sera all’Allianz piuttosto che allo Juventus Training Center, proprio per permettere ai suoi calciatori di riprendere confidenza con quel terreno di gioco, che dalla prossima settimana al 2 agosto sarà determinante per la Coppa Italia e per la corsa scudetto che si sta giocando spalla a spalla con la Lazio.

Le condizioni di Higuain

Gonzalo Higuain, che nell’allenamento di ieri aveva accusato un risentimento muscolare al bicipite femorale alla coscia destra che aveva fatto temere il peggio, sta abbastanza bene. L’argentino, per cui sono state escluse lesioni, ha bisogno di riposo, a una settimana esatta dalla partita di Coppa Italia con il Milan. Difficile dire se il Pipita sarà in campo, visto anche il ciclo di partite ravvicinate che i bianconeri saranno costretti a giocare nelle prossime settimane: la particolarità del suo ruolo imporrà sicuramente prudenza nel suo utilizzo. Solo nei prossimi giorni si potrà capire se Higuain sarà a disposizione per il match contro il Milan oppure se potrà tornare più avanti.

In caso di forfait, attenzione all’importanza del ritrovato Douglas Costa, che da titolare o a partita in corso potrà essere l’uomo in più a disposizione di Sarri: con le cinque sostituzioni a disposizione, il brasiliano sembra essere il jolly offensivo capace di scardinare con la sua velocità e il suo estro le difese avversarie.

Diretta Juventus: quando ci sarà

Purtroppo quella di questa sera essendo una partita in famiglia a ranghi misti non avrà nessuna copertura televisiva, ma basterà attendere ancora qualche giorno e i tifosi bianconeri potranno rivedere in diretta la propria squadra nella semifinale di ritorno della Coppa Italia contro il Milan, dopo che a San Siro all’andata la gara si è chiusa sul punteggio di 1-1.