Film Stasera in Tv – Tutti in piedi – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Tutti in piedi. Coproduzione franco-belga del 2018 per la regia di Franck Dubosc, con Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gerard Darmon e altri. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche francesi il 23 febbraio 2018, in quelle italiane il 27 settembre dello stesso anno.

Tutti in piedi – Trama

Jocelyn (Franck Dubosc) è un uomo d’affari di successo, un inguaribile seduttore e un bugiardo incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla, Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento. L’equivoco, che inizialmente sembra essere solo un gioco divertente, diventa complicato quando Julie gli presenta sua sorella Florence (Alexandra Lamy) che, costretta su una sedia a rotelle a seguito di un incidente stradale, non ha perso la voglia di vivere a pieno e sembra abbattere qualsiasi barriera col suo irresistibile sorriso. È allora che, in bilico sull’esile filo di una insostenibile bugia, Jocelyn inventa una doppia vita: una in piedi e una sulla sedia a rotelle.

Tutti in piedi – Trailer Video

Tutti in piedi – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Tout le monde debout

Genere: Commedia, Romantico

Durata: 1h 45m

Anno: 2018

Paese: Francia, Belgio

Regia: Franck Dubosc

Cast: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gerard Darmon

Tutti in piedi – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso in prima visione assoluta sui canali non a pagamento, stasera su Rai 1, (canale 1 del digitale terrestre, anche 501 in HD), alle ore 21.10, venerdì 5 Giugno 2020. La programmazione di Rai 1 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con il quiz I soliti ignoti.