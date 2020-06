Oroscopo Branko – domani sabato 6 giugno 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 6 giugno 2020. Quali segni, fra il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione, beneficerà dei favori astrali durante questo weekend? Per scoprirlo, leggete il seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo di Branko domani sabato 6 giugno 2020: Leone

Domani, secondo le previsioni astrologiche di Branko, ti sentirai un vero e proprio conquistador. La Luna sensuale di venerdì ha aumentato il tuo carisma, soprattutto in amore. Ti aspetta un’estate all’insegna di emozioni intense!

Oroscopo di Branko domani sabato 6 giugno 2020: Vergine

Stai vivendo un periodo piuttosto faticoso e il cambio di Luna di venerdì non ha reso le cose più facili. Il suggerimento che ti rivolge l’astrologo Branko per domani è di concederti del relax, magari un bel giro in biciletta.

Oroscopo di Branko domani sabato 6 giugno 2020: Bilancia

Goditi queste giornate più serene in compagnia di chi ti vuol bene. La Luna piena di venerdì ti ha regalato più leggerezza e voglia di svago in compagnia di amici. Nei rapporti sentimentali e interpersonali, in genere, stai recuperando serenità e tu, ora, sai essere più convincente di prima.

Oroscopo di Branko domani sabato 6 giugno 2020: Scorpione

L’oroscopo di Branko per la giornata di domani ti rivolge un’unica raccomandazione: non essere troppo possessivo nei confronti del partner. Il rischio che correrai, altrimenti, sarà quello di vederlo fuggire via a gambe levate!