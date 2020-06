Calciomercato Lazio – Il PSG vuole Milinkovic-Savic, i biancocelesti rifiutano la prima offerta

Sergej Milinkovic-Savic si appresta a diventare di nuovo un nome particolarmente “caldo” in sede di calciomercato, visto che il nome del centrocampista offensivo serbo è tra i più corteggiati dalle squadre più economicamente potenti d’Europa.

Prima offerta del PSG, no da parte della Lazio

Non è un segreto che tra i club più interessate al numero 21 biancoceleste infatti sia sulla lista di tanti club del continente, con uno in particolare che lo segue con grande interesse, ovvero il Paris Saint Germain, dove il direttore sportivo dei parigini Leonardo ha già espresso il suo gradimento per lui, sentimento che è nato dai tempi del Milan.

Il coronavirus ha inevitabilmente causato una flessione economica nel mondo del calcio che andrà inevitabilmente a far abbassare i costi dei cartellini dei calciatori, situazione che può avvantaggiare anche i club con grandi disponibilità economiche come il PSG che avrebbe offerto una somma pari a 60 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Milinkovic-Savic, cifra che non è stata ritenuta sufficiente dalla Lazio, che in tempi non sospetti, per bocca dello stesso presidente Lotito, ha stabilito una valutazione di 100 milioni per portarlo via dalla Lazio.

Il PSG ci riproverà

Anche il “braccio destro” del patron biancoceleste Igli Tare si è esposto in tal senso poco tempo fa dichiarando il mercato sarà più povero, ma i giocatori di prima fascia non si svaluteranno, mettendo subito in chiaro le intenzioni del club capitolino.

Tuttavia il club presieduto da Al-Khelaïfi, vista la necessità di rinforzare la rosa in modo sostanziale anche in altre zone del campo, difficilmente mollerà la presa sul serbo senza presentare offerte migliori: il PSG potrebbe infatti formulare una mega offerta comprendente anche l’esterno biancoceleste Adam Marusic, identificato da Leonardo come sostituto perfetto di Meunier, oramai destinato a lasciare Parigi, la valutazione del numero 77 da parte della Lazio si aggira intorno ai 20 milioni di euro.