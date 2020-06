Melissa Satta – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Melissa Satta è uno dei volti storici di Striscia la Notizia. Anche se è trascorso molto tempo da quando era una delle due Veline, la showgirl continua ad attirare il pubblico italiano. Di recente è stato in realtà il suo matrimonio a finire sotto ai riflettori: le pagine di cronaca rosa continuano a chiedersi se sia tornata single oppure no.

Melissa Satta intanto ha già realizzato il suo sogno di diventare mamma e su Instagram colpisce i fan con foto audaci. Non mancano però anche gli scatti meno impegnativi e più quotidiani. Così come le critiche da parte degli haters, che prendono spesso di mira i suoi profili social.

Melissa Satta – Età, marito e figlio

Melissa Satta nasce a Boston il 7 febbraio dell’86, anche se i suoi genitori sono originari della provincia di Sassari. Il suo ritorno in Italia avviene invece nel 2004, dopo aver ottenuto il diploma al Liceo Classico. Inizia quindi un percorso universitario, ma poi abbandona tutto a favore del mondo dello spettacolo. L’anno successivo la troviamo in Mio fratello è Pakistano come valletta, mentre nel 2005 entra a far parte dello staff di Striscia la Notizia in qualità di Velina. Rimane nel programma per tre anni, mentre al tempo stesso studia recitazione e viene reclutata per Il giudice Mastrangelo 2.

Anche la vita sentimentale di Melissa Satta è stata intensa. Nel 2003 inizia infatti una relazione con Daniele Interrante che finirà tre anni più tardi. Nel 2006 la troviamo invece al fianco del noto calciatore Christian Vieri, ma anche in questo caso non durerà a lungo. Nel 2011 termina la relazione con lo sportivo e si innamora di un altro calciatore, Kevin-Prince Boateng. I due si sposano nel 2016, due anni dopo la nascita del figlio Maddox. Purtroppo la tempesta si è abbattuta sulla coppia: all’inizio del 2019 i due decidono di separarsi, ma alcuni mesi più tardi ci ripensano.