Ida Platano non ha più tempo da perdere e lancia l’ennesimo messaggio struggente sul suo profilo Instagram e lascia tutti i suoi fan spiazzati. Nelle ultime settimane il rapporto tra Ida e Riccardo Guarnieri sembra aver subito un nuovo colpo basso tanto da vederli in crisi.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne è così sparito dalla circolazione dopo essere tornato a Taranto per motivi apparentemente di lavoro. La ex dama invece, rimasta a Brescia è tornata a lavorare al suo salute di parrucchieri ma cosa sta succedendo tra la coppia?

Ida Platano non ha più tempo

Platano sembra non riuscire a trovare un giusto equilibrio da quando Riccardo sembra essere sparito dai social ma anche dalla sua vita. Il cavaliere non è più tornato dalla ex dama e questo ha insospettito di gran lunga i fan della coppia che stanno pensando all’ennesima crisi.

La coppia grazie alla quarantena insieme sembravano aver ritrovato un equilibrio che ormai da diversi mesi avevano perso. Dopo un anno distanti e separati, entrambi a fatica erano tornati a fidarsi l’un dell’altro tanto che, la quarantena è passata in tranquillità ma soprattutto in modo positivo.

La ex dama sembra molto triste in questi giorni in cui, sta condividendo tantissimi stati sul suo profilo Instagram che lascerebbero pensare a un’altra crisi. La coppia stava anche organizzando il loro matrimonio dopo la proposta di Riccardo direttamente al centro dello studio di Uomini e Donne. Un gesto che sembra non essere bastato per ricucire definitivamente i rapporti tra i due.

Dama piena di dolore

Ida Platano non ha più tempo e sulle sue storie Instagram continua nuovamente a caricare frasi che lasciano pensare a un periodo della sua vita molto difficile. Mentre Guarnieri sembra essere sparito dai social, Ida si continua a farsi vedere molto giù di morale anche se la motivazione sembra ancora rimanere nascosta.

Poche ore fa, Platano ha così caricato una storia Instagram che ha preoccupato i suoi fan. Le sue parole hanno così affermato: “La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo. Non sono le parole, non sono fiori, i regali ma è il tempo. Perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo tuo, non importa se è stata un’ora o una vita…”