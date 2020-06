Antonella Liuzzi – Chi è la fidanzata di Lino Guanciale

Antonella Liuzzi è ormai la fidanzata ufficiale di Lino Guanciale. I due si sono innamorati da qualche tempo, da quando l’attore ha concluso la relazione durata per tanti anni con la precedente fidanzata.

Da quanto ha dichiarato l’artista, sembra proprio che la loro relazione sia più che seria. Antonella Liuzzi potrebbe presto diventare la moglie dell’attore o per lo meno l’intenzione di lui è di mettere presto su famiglia insieme.

Antonella Liuzzi – La fidanzata di Lino Guanciale

Di Antonella Liuzzi forse conosciamo molto poco, ma sappiamo con certezza che ha rapito il cuore dell’attore più affascinante del piccolo schermo italiano. I due dovrebbero aver iniziato la loro relazione un anno e mezzo fa, molto probabilmente alla Bocconi di Milano. Lei infatti lavora all’università ed è Program Coordinator della School of Business della rinomata università. Lui invece è impegnato fra set e personaggi da interpretare. Nonostante i molteplici impegni, l’artista ha sempre sperato e desiderato avere una famiglia tutta sua. Con Antonella le cose procedono a gonfie vele e forse adesso per Lino è arrivato il momento di fermarsi e tirare i remi in barca.

I due decideranno presto di sposarsi? Dato che sembrano più innamorati che mai, non ci stupirebbe ricevere l’annuncio ufficiale entro tempi brevi. Durante una recente intervista a Sorrisi, l’attore dai mille volti ha persino rivelato di aver trascorso la quarantena con Antonella Liuzzi. Nessuna sorpresa quindi: ormai la loro relazione è sempre più seria e solida. I fan sono stati informati tra l’altro dell’esistenza della fidanzata solo qualche mese fa, quando ad inizio anno l’artista ha partecipato a I Soliti Ignoti. Anche se in realtà aveva già precorso i tempi, pubblicando l’estate scorsa una foto con un bacio con la sua nuova fidanzata. Per qualcuno forse il cognome di Antonella non sarà nuovo: dopo tutto si tratta della figlia del senatore Piero Liuzzi.