Mirko Trovato è Davide – Chi è – Braccialetti Rossi

Mirko Trovato è Davide nella fiction Braccialetti Rossi, un ragazzo pieno di sè che finirà in ospedale. Ha accusato un malore mentre si trovava al campo da gioco e il suo ingresso nella struttura non sarà dei più felici.

Davide è arrogante e prende sempre in giro chi è più in carne di lui. Poco prima di cadere al suolo, ha preso di mira un ragazzo robusto solo per via del suo aspetto fisico. L’esperienza in ospedale però gli sarà utile per cambiare atteggiamento nei confronti degli altri.

Mirko Trovato è Davide – La scheda

Mirko Trovato è Davide di Salvo Maggio, un giovane paziente della clinica. Ha fascino da vendere ed è considerato da tutti come uno dei belli del team. Dopo aver messo i bastoni fra le ruote un po’ a tutti, Davide inizierà finalmente a raccontare qualcosa di più sulla sua famiglia. Soprattutto perchè abbiano deciso di chiamarlo Davide: il padre voleva che il ragazzo fosse deciso e forte. Così lui è cresciuto con questo peso sulle spalle e ha dimostrato coraggio da vendere. Il cuore però non ha retto: uno scompenso cardiaco lo ha fatto finire in clinica per qualche tempo.

Il suo primo approccio con gli altri ragazzi non sarà positivo. Basterà però trascorrere un paio di settimane in loro compagnia perchè Davide cambi del tutto idea e inizi a mostrare la sua vera natura. “Entrare nel cast è stato un caso, la voglia di provare a recitare è nata un pò di tempo fa“, ha dichiarato l’attore a All Music Italia, “stavo in un bar e ho trovato un volantino che parlava di un provino. Sono andato dai miei genitori e ho chiesto di provarci, questo primo tentativo è andato male, non sono stato scelto principalmente perchè non avevo un’agenzia alle spalle. Però la voglia era tanta, ho insistito con mamma e papà affinchè potessi iscrivermi ad un’agenzia, dopodichè sono arrivati i provini per Braccialetti rossi, una serie di sette/otto provini, al termine dei quali sono stato preso“.