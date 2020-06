Oroscopo Branko – settimana dall’8 al 14 giugno 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Eccoci puntuali, come ogni domenica, per scoprire l’oroscopo di Branko per la settimana che va dall’8 al 14 giugno 2020. Sta per iniziare la seconda settimana di giugno: quali sorprese faranno le stelle ai segni zodiacali? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana prossima.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko, martedì 9 giugno potrai contare sul sostengo di amici preziosi. Sabato 13, invece, accuserai un po’ di stanchezza: cerca di staccare la spina, se puoi!

Toro

Ti aspettano alcune giornate piuttosto complicate. Martedì 9 potrebbe ripresentarsi un ex nella tua vita per avanzare delle richieste, mentre mercoledì 10 ci saranno alcune difficoltà che provocheranno molto nervosismo.

Gemelli

Come preannuncia l’oroscopo di Branko la prossima settimana sarà parecchio impegnativa. Giovedì 11 potresti dover affrontare delle questione legata a una compravendita. Venerdì 12, invece, farai i conti con un nervosismo che ti procurerà un sonno agitato.

Cancro

Martedì 9 giugno c’è chi sarà impegnato in una questione legata alla banca, probabilmente una richiesta di un finanziamento. Il giorno seguente, invece, mercoledì 10, potrai contare sul sostegno delle stelle per portare avanti i tuoi progetti lavorativi con successo.

Leone

Preparati, perché come anticipa l’oroscopo di Branko, giovedì prossimo potresti avere delle intuizioni molto interessanti: resta con le antenne sollevate! La settimana si concluderà con alcune notizie provenienti da lontano per domenica 14.

Vergine

Le stelle ti incoraggiano a collaborare con gli altri e non fare tutto da soli, perché potrebbe portare dei bei risultati, soprattutto mercoledì 10 giugno. Il giorno seguente, giovedì 11, ti converrà informarti bene prima di prendere una decisione importante.

Bilancia

Martedì 9 giugno potresti imbatterti in un incontro romantico: coglilo alo volo! Come indica Branko, sono in arrivo delle offerte di lavoro interessanti per venerdì 12: se sei in cerca di una nuova occupazione, non dovresti fartele sfuggire.

Scorpione

La settimana partirà con il piede sbagliato, ma migliorerà di gran lunga verso la fine. Mercoledì 10 potresti vivere dei problemi di incomunicabilità in famiglia: armati di molta pazienza. Il prossimo weekend, invece, sarà all’insegna della passione e di un entusiasmo ritrovato!

Sagittario

Stai recuperando la forza e la vitalità di un tempo! Mercoledì prossimo la tua simpatia sarà contagiosa, mentre sabato 13 giugno dovrai usare un po’ di prudenza nel rapportarti con il partner e in famiglia.

Capricorno

La settimana prossima, come anticipa l’oroscopo di Branko, comincerà molto bene. Lunedì 8 avrai fascino da vendere che non passerà di certo inosservato. Martedì 9 giugno, invece, preparati a ottenere degli incassi extra grazie ai tuoi affari.

Acquario

Mercoledì 10 giugno sarai così carismatico da fare innamorare, mentre preparati perché venerdì 12 giugno ci saranno alcuni affari che ti permetteranno di guadagnare del denaro, mentre

Pesci

Come suggerisce l’oroscopo di Branko drizza le antenne, soprattutto martedì 9 avrai più intuito del solito che ti regalerà fortuna: seguilo! Giovedì 11, invece, è molto probabile che tu sia messo con le spalle al muro: dovrai scegliere se ascoltare il cuore o la ragione.