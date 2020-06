Film Stasera in Tv – Revenant Redivivo – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Revenant Redivivo. Produzione britannica del 2015 per la regia di Alejandro Gonzalez Inarritu, con Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulte, Forrest Goodluck. Tratto da una storia vera e in parte basato sul romanzo Revenant – La storia vera di Hugh Glass e della sua vendetta, il film è un’esperienza cinematografica profonda e totale che racconta l’epica avventura di un uomo che cerca di sopravvivere grazie alla straordinaria forza del proprio spirito. Il soggetto è già stato usato da un’altra pellicola, Uomo bianco, va’ col tuo dio! (Man in the Wilderness) del 1971, così da poter considerare Revenant un remake dello stesso. Questa interpretazione è valsa a Leonardo Di Caprio l’Oscar 2016 come Miglior Attore Protagonista lungamente inseguito nell’arco della sua carriera e sfiorato più volte con diverse nomination. Il film ha vinto anche altri due Oscar 2016: Miglior Regia e Miglior Fotografia.

Revenant Redivivo – Trama

In una spedizione nelle vergini terre americane, l’esploratore Hugh Glass viene brutalmente attaccato da un orso e dato per morto dai membri del suo stesso gruppo di cacciatori. Nella sua lotta per la sopravvivenza, Glass sopporta inimmaginabili sofferenze, tra cui anche il tradimento del suo compagno John Fitzgerald. Mosso da una profonda determinazione e dall’amore per la sua famiglia, Glass dovrà superare un duro inverno nell’implacabile tentativo di sopravvivere e di trovare la sua redenzione.

Revenant Redivivo – Trailer Video

Revenant Redivivo – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Revenant

Genere: Biografico, Avventura, Drammatico, Western, Thriller

Durata: 2h 35m

Anno: 2015

Paese: USA

Regia: Alejandro Gonzalez Inarritu

Cast: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulte, Forrest Goodluck

Revenant Redivivo – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su TV8, (canale 8 del digitale terrestre, anche 508 in HD), alle ore 21.30, lunedì 8 Giugno 2020. La programmazione di TV8 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con il quiz Guess My Age – Indovina la mia età.