Frasi del buongiorno – Le migliori di lunedì – 8 giugno

By

Frasi del buongiorno. Un nuovo giorno, un inizio settimana e una frase da inviare per augurare il meglio da ottenere in questa giornata. Un pensiero dedicato ad una persona che potrebbe essere per te speciale o anche un semplice amico.

La speranza maggiore infatti inizia proprio con un giorno nuovo e quindi ricevere un buongiorno è un augurio davvero sentito. Spesso la lontananza fa avvertire anche la mancanza di piccoli gesti ma, in questo modo, puoi far sentire sempre la tua presenza. Qui trovi una selezione dove scegliere le frasi che ti sembrano essere maggiormente appropriate per la situazione. Vedrai che sarà una gradita sorpresa ricevere un messaggio del buongiorno.

Frasi del buongiorno – Lunedì – 8 giugno

• Possiamo vedere e sentire vicina una persona nel mondo dei sogni, e il fatto che al risveglio non ci sia non significa che non sia stata davvero lì con noi. (Sergio Bambarèn)

• Quando ti alzi il mattino. Pensa quale prezioso privilegio è esser vivi: respirare, pensare, provare gioia e amore. (Marco Aurelio)

• Quando fai qualcosa di nobile e belo e nessuno lo nota, non esser triste. Il sole ogni mattina è uno spettacolo bellissimo e tuttavia la maggior parte delle persone dorme ancora. (Jhon Lennon)

• Alzati in questo nuovo giorno con frizzante allegria e gioiosa consapevolezza. Fai un sorriso al mondo e il mondo ti sorriderà, prova! (Stephen Littleword)

• Fra speranza e affanni, fra timori e rabbia immagina che l’alba di ogni giorno sia l’ultima per te: le ore che seguiranno e non speravi più saranno tutte un incanto. (Orazio)

• È un giorno nuovo: se devi fare qualcosa mettici impegno, se non devi far nulla mettici stile. (Antonio Curnetta)

• Ogni giornata è una piccola vita ogni risveglio una piccola nascita, ogni mattina è una piccola giovinezza. (Arthur Schopenhauer)

• Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte….(Kahlil Gibran)