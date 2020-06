Calciomercato Milan – Thiago Silva scaricato dal PSG: torna in rossonero?

Calciomercato Milan – Thiago Silva non giocherà più per il PSG. È il titolo principale de L’Equipe, quotatissimo quotidiano sportivo francese, che annuncia che la dirigenza del club parigino ha deciso di non rinnovare il contratto del difensore brasiliano. Arrivato otto stagioni fa sotto la Tour Eiffel proprio dal Milan, l’ipotesi di un ritorno in rossonero oggi prende decisamente maggiore concretezza.

Calciomercato Milan – Thiago Silva scaricato dal PSG

Thiago Silva potrebbe tornare in rossonero. Il difensore brasiliano classe 1984 compirà 36 anni il prossimo settembre e sarà quindi alla ricerca del suo ultimo contratto della carriera. Oggi la notizia che questo non arriverà dal PSG: Leonardo ed il resto della dirigenza transalpina hanno scelto di puntare su altri profili rispetto al brasiliano che – comunque – è nella fase discendente della propria carriera. Il Milan ci penserà, è impossibile che non sia così. Per la qualità che il giocatore potrebbe portare al reparto e perché l’investimento sul suo ingaggio sarebbe bilanciato dal non dover spendere nulla per il suo cartellino.

Serve però battere la concorrenza dell’Everton, guidato da quell’Ancelotti che di Thiago Silva è stato il mentore. Sia in rossonero che a Parigi, dove “se lo portò” al momento dell’addio alla panchina rossonera e quando venne poi ingaggiato dagli sceicchi parigini. Thiago Silva fu una delle basi per costruire un PSG vincente e Carlo vorrebbe riproporre lo schema anche all’Everton, società in cerca di rilancio proprio grazie alle dritte di Re Carlo.Il giocatore, inoltre, potrebbe essere affascinato dal chiudere la carriera in un campionato dove non ha ancora messo piede, se non da avversario in Champions League. Insomma, la corsa a Thiago Silva è aperta in vista del 1 Settembre: è questa infatti la nuova data di apertura del calciomercato in Italia. La prossima stagione partirà in ritardo: c’è tutta l’estate per provare a convincere il brasiliano.