Film Stasera in Tv – 007 Quantum of Solace – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film 007 Quantum of Solace. Coproduzione britannica, statunitense ed italiana del 2008 per la regia di Marc Foster, con Daniel Craig, Olga Kurylenko, Gemma Arterton, Judi Dench, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Giancarlo Giannini, Jesper Christensen. 22º capitolo della serie di James Bond prodotta dalla società cinematografica EON Productions, la pellicola è interpretata da Daniel Craig, che per la seconda volta riprende il ruolo dell’agente segreto inglese 007. È il sequel del film Casino Royale (2006), ed è uscito in contemporanea nelle sale cinematografiche del mondo nel novembre 2008.

007 Quantum of Solace – Trama

Tradito da Vesper, la donna che amava, Bond si trattiene dal trasformare la sua ultima missione in una faccenda personale. Deciso a scoprire la verità, Bond, con l’aiuto di M, interroga Mr White, il quale rivela loro che l’organizzazione che ha ricattato Vesper è molto più complessa e pericolosa di quanto possano immaginare. Informazioni riservate di natura legale mettono in relazione un traditore dell’Mi6 con un conto bancario ad Haiti, dove, grazie a un caso di scambio di identità, Bond incontra la bella e risoluta Camille, una donna con una vendetta tutta sua da perpetrare. Camille porterà Bond dritto da Dominic Greene, uno spietato e potente uomo d’affari, esponente di spicco della misteriosa organizzazione di cui lui è alla caccia. In una missione che lo condurrà in Austria, Italia e Sud America, Bond scopre che Greene sta organizzando un complotto per assumere il pieno controllo di una delle più importanti risorse naturali del mondo, grazie a un patto con l’esiliato generale Medrano.

007 Quantum of Solace – Trailer Video

007 Quantum of Solace – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Quantum of Solace

Genere: Spionaggio

Durata: 1h 45m

Anno: 2008

Paese: Regno Unito, USA, Italia

Regia: Marc Forster

Cast: Daniel Craig, Olga Kurylenko, Gemma Arterton, Judi Dench, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Giancarlo Giannini, Jesper Christensen

007 Quantum of Solace – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su TV8, (canale 8 del digitale terrestre, anche 508 in HD), alle ore 21.30, martedì 9 Giugno 2020. La programmazione di TV8 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con il quiz Guess My Age – Indovina la mia età.