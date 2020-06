Ricetta mojito alla fragola: ingredienti, preparazione e consigli

Il mojito alle fragole è una ricca versione del più classico tra i cocktail dell’estate, il mojito. Il mojito è un drink di origine cubana preparato con lime, menta, zucchero di canna, Rum e acqua tonica (o acqua gassata). Un cocktail davvero piacevole, che rinfresca in estate e regala una piacevole sensazione di freschezza.

Nell’articolo di oggi andremo a vedere insieme una ricetta insolita, un drink, ottimo da preparare per un aperitivo ad esempi ose avete degli ospiti. La versione proposta oggi è alle fragole, esse renderanno il drink ancora più dolce e gustoso.

Il mojito alle fragole è un cocktail molto semplice da preparare che potrete pensare di offrire ai vostri ospiti per rinfrescarli dalla calura estiva o per offrirgli un aperitivo sfizioso.

Mojito alle fragole – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono consigliati per la preparazione di due mojito.

100 gr di fragole

2 cucchiai di zucchero di canna

60 ml di Rum

100 ml di acqua tonica (o acqua gassata)

qualche fogliolina di menta (fresca)

1/2 di lime

qualche cubetto di ghiaccio

Mojito alle fragole – Preparazione e consigli utili

Per preparare il mojito alle fragole iniziate a tagliare le fragole a pezzi e riunitele nei bicchieri. Aggiungete lo zucchero di canna (un cucchiaio colmo per bicchiere), qualche fogliolina di menta e il succo del lime e lavorate con un pestello per far sprigionare alle fragole il loro succo e creare un’armonia di sapori grazie anche alle foglie di menta che in questo modo sprigioneranno il loro aroma.

A questo punto potete aggiungere i cubetti di ghiaccio, il Rum e l’acqua tonica.

Completate decorando i bicchieri con una fettina di lime e una fragola.

Il vostro mojito alle fragole è pronto, servitelo subito ghiacciato.