Calciomercato Inter: fatta per Sarr a parametro zero, i dettagli – Le sue giocati migliori Video

Sembra ormai chiusa l’operazione che porterà il difensore Malang Sarr a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione.

Chi è Sarr

Sarr è nato a Nizza il 23 gennaio del 1999, difensore centrale di grande fisicità ma utilizzato anche come terzino sinistro nella Nazionale Under-17 francese.

Ha sempre indossato la maglia del Nizza con la quale ha collezionato 102 presenze realizzando 3 gol.

Sarr ha giocato in tutte le rappresentative nazionali giovanili, ora aspetta la chiamata nella nazionale maggiore.

Nelle ultime stagioni è salito alla ribalta entrando nel mirino di moltissimi club, ma l‘Inter ha anticipato la concorrenza potendo contare anche sull’aiuto dell’agente del calciatore, che è lo stesso di Lukaku.

I dettagli dell’accordo

Il difensore francese si svincolerà dal Nizza il prossimo 30 giugno, quindi è un vero colpo di mercato per i nerazzurri, che si assicurano un classe ’99 a parametro zero. Per Sarr è già pronto un quadriennale e per la sua giovane età è stato preferito a Jan Vertonghen, che di anni ne ha 33. L’imminente arrivo del francese spinge lontano anche Kumbulla.

