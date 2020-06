Verissimo – Anticipazioni 13 giugno – Ospiti

Verissimo ritorna con Le Storie nel pomeriggio di oggi, 13 giugno 2020. Chi vedremo questa volta nel salotto di Silvia Toffanin. Ancora collegamenti speciali con i volti noti del piccolo schermo e qualche sguardo al passato, con le interviste proposte per questa settimana.

Le anticipazioni di Verissimo ci svelano che la sigla iniziale sarà affidata a Gaia Gozzi. La cantante regalerà in anteprima una versione particolare del suo brano Chega, già diventato una hit. Chi altro ci sarà? Scopriamo nel dettaglio i nomi degli ospiti.

Verissimo – Ospiti e anticipazioni 13 giugno

Verissimo accende le luci su una delle coppie più amate dai giovani italiani. L’ex Madre Natura Paola Di Benedetto e il fidanzato Federico Rossi sono riusciti finalmente a vedersi e a realizzare un videomessaggio insieme. La quarantena ha impedito ai due di vedersi per molti mesi, ma adesso l’attesa è finita. In collegamento da Milano, Silvia Provvedi parlerà della sua nuova esistenza da mamma. Presto darà alla luce il primo erede e possiamo solo immaginare quali emozioni stia vivendo in questo momento. Fra i saluti a distanza troveremo anche quello di Simona Ventura, regina indiscussa del piccolo schermo e consacrata come principessa del trash. Inoltre Daniele Bossari si collegherà dalla sua casa di Varese: che cosa avrà da raccontarci?

Ventura e Bossari saranno inoltre due dei protagonisti delle Storie: verranno trasmesse le loro interviste più recenti, realizzate nello studio di Canale 5. Al loro fianco troveremo inoltre Alena Seredova e Alfonso Signorini, conduttore e direttore del settimanale Chi. Non mancherà inoltre l’incontro fra la padrona di casa e una delle Dame più chiacchierate di Uomini e Donne, Gemma Galgani. Le anticipazioni di Verissimo ci confermano inoltre lo spazio ormai consueto con la riflessione della settimana. Questa volta sarà la pallavolista Valentina Diouf a condividere i suoi pensieri in merito alla morte di George Floyd.