Calciomercato Juventus – Riparte la girandola di nomi di calciomercato per il futuro dell’attacco juventino. Che ruoterà quasi certamente ancora a Cristiano Ronaldo, e con Dybala per il quale ieri Paratici, ai margini della semifinale di Coppa Italia, si è detto ottimista. La Juventus dovrà quasi certamente sostituire con un giocatore importante il posto in rosa che al momento è di Higuain. L’argentino è tra coloro che sembrano maggiormente in predicato di lasciare il bianconero a fine stagione.

Calciomercato Juventus – Milik o Vlahovic per sostituire Higuain

L’obiettivo primario per sostituire Gonzalo Higuain potrebbe essere lo stesso calciatore che ha preso il suo posto al Napoli. Arkadiusz Milik ha una situazione contrattuale che lo porterà quasi certamente a lasciare l’azzurro, con un rinnovo che non si chiude e la scadenza dell’attuale accordo nel 2021. Sarri lo definì “un libro tutto da scrivere” e le pagine più interessanti potrebbero avere tinte bianconere. Il giocatore si potrebbe integrare bene col resto della rosa avendo anche caratteristiche da seconda punta. L’alternativa, stando a quanto emerso nelle ultime ore, potrebbe essere Dusan Vlahovic. Il centravanti della Fiorentina si è messo in mostra in questa stagione andando in rete sei volte a un’età – vent’anni – nella quale tanti fanno ancora fatica ad imporsi. Molto potrebbe dipendere dalla trattativa per Chiesa: difficile che due giocatori facciano il tragitto Firenze-Torino nella stessa estate.

Nel frattempo per Higuain potrebbero aprirsi le porte dell’Olympique Marsiglia. Ne ha parlato apertamente Fabrizio Ravanelli, ex calciatore bianconero attualmente candidato alla direzione sportiva del club transalpino. “Sarebbe molto utile”, ha commentato Penna Bianca, rispondendo a chi gli chiedeva di un possibile interessamento dell’OM per il Pipita qualora fosse lui a diventare il nuovo direttore sportivo dei marsigliesi. Per Higuain sicuramente non mancano gli estimatori: c’è tempo tutta l’estate, e fino al prossimo 4 ottobre, per far andare a posto tutto le tessere del puzzle dell’attacco bianconero.