Frasi donatori di sangue. Il 14 giugno è la data scelta per poter ricordare i donatori di sangue, festa proclamata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. È stato scelto questo giorno in onore del biologo Karl Landsteiner che nel 1900 scoprì i gruppi sanguigni. Donare il sangue è un atto importante e di generosità per salvare delle vite.

È importante diffondere questo messaggio per promuovere anche una migliore solidarietà. Esistono circostanze nelle quali è fondamentale una trasfusione e solo grazie a chi sona si salva una vita. Valorizzare questo gesto serve a sensibilizzare e a far sì che sempre più persone possano accogliere in maniera positiva questa scelta. Qui ci sono una raccolta di frasi per ricordare questa giornata che puoi usare come messaggio o condivisione sui social.

Frasi Giornata Mondiale Donatori di Sangue

• Dio non può essere ovunque ecco perché ha creato i volontari e i donatori. (Fabrizio Caramagna)

• Senti di non aver molto da offrire? Hai la risorsa più preziosa di tutte: la possibilità di salvare una vita donando sangue! Aiuta a condividere questo dono inestimabile con qualcuno che ha bisogno. (slogan per la donazione del sangue)

• Oggi guardavo una sacca di sangue entrare nelle vene di mia madre. Mi domandavo chi fosse. Che sentimenti aveva vissuto prima di entrare in un altro corpo.

• L’altro giorno ho cercato di donare il sangue. Ma no c’è stato niente da fare: volevano sapere dove l ‘avevo preso. (Wally Wang)

• Gli amici hanno lo stesso gruppo sanguigno della tua anima e sono in grado di offrirti abbondanti trasfusioni di felicità. (Fabrizio Caramagna)

• La realtà è dove se ti pungi con un ago ti esce del sangue rosso. (Haruki Murakami)

• Quell’ultimo alito di umanità si perderà con l’ultima goccia di sangue…..

• L’uomo cerca il miracolo e per ottenerlo è pronto a guardare un fiume di sangue. (Henry Valentine Miller)