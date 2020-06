Armando Incarnato la cerca ancora e lancia l’ennesimo messaggio di speranza sul suo profilo Instagram. Il cavaliere di Uomini e Donne si mostra ancora una volta deluso da quello che, nel corso dell’anno è successo all’interno della sua vita. Quali sono state le sue parole?

Il cavaliere di Uomini e Donne torna a far parlare di lui sui social dopo, le tantissime polemiche delle ultime registrazioni andate in onda. Armando infatti, anche durante le ultime puntate ha lanciato l’ennesima bomba nei confronti della sua ex conoscenza Veronica Ursida. Sono ormai diversi mesi che, Incarnato sottolinea la poca sincerità della dama spiegando di esser stato contattato addirittura dal suo ex fidanzato.

Armando Incarnato la cerca ancora

Le tantissime discussioni all’interno dello studio di Maria De Filippi che più volte l’hanno visto protagonista, sembrano non aver portato poi così tanta fortuna nei suoi percorsi di conoscenza con le altre dame. Più volte il cavaliere ha cercato di conoscere diverse e nuove donne arrivate negli ultimi mesi all’interno del parterre femminile ma senza grandi risultati.

La delusione di Armando Incarnato sembra spingerlo dedicare l’ennesimo post sul suo profilo Instagram a una donna in particolare. Le conoscenze avviate prima che il programma chiudesse per le vacanze, sembrano infatti non aver portato nessuna nota positiva all’interno della vita del cavaliere.

All’interno del programma di Uomini e Donne, Armando continua a non trovare la dama giusta per lui, accusato più volte da Gianni Sperti di avere una fidanzata fuori dal programma. Attacchi che sembrano spaventare le dame e la loro voglia di conoscere realmente il cavaliere.

Cavaliere non si arrende fuori da Uomini e Donne

Armando Incarnato torna sui social e lancia un messaggio molto particolare sul suo profilo Instagram. Il cavaliere mostra così la sua delusione per non aver trovato ancora una volta all’interno del programma, una dama che potesse condividere una futura vita con lui.

Il cavaliere ha così affermato: “Sarebbe stato bello avere due spritz, due lettini e due teli da mare. Insomma avrei voluto altro, ci ho provato, ma va bene cosi. Buona domenica flowers”.

La delusione per non aver trovato una dama giusta per lui sembra accompagnarlo anche ora che il programma è nella sua classica pausa estiva. Moltissimi fan però, sono convinti che Armando Incarnato abbia mandato questo messaggio a una persona ben precisa, a chi sarà riferita?