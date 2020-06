Calciomercato Juventus – Il club bianconero sarà probabilmente protagonista di un’asta con i top club europei per Houssem Aouar, centrocampista offensivo del Lione che ha stregato mezza Europa. Non è un caso che le voci di mercato si concentrino in questo periodo su giocatori provenienti dalla Ligue 1, che si è fermata definitivamente di fronte all’emergenza coronavirus. Per il talento del settore giovanile del club transalpino, però, serve spendere tanto e battere la concorrenza di club estremamente ricchi come Manchester City e Real Madrid.

Calciomercato Juventus – Auoar, è asta con le big d’Europa

Juventus che è rimasta affascinata da Aouar nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, quando il talento ha servito l’assist per Tousart autore della rete che per adesso tiene i transalpini in vantaggio nel doppio confronto. La partita di ritorno, lo ricordiamo, si giocherà in agosto. Nel frattempo il Lione dovrà trovare il modo di rimettersi in forma e di respingere l’assalto dei club più importanti d’Europa sul giocatore. Il centrocampista 22enne ha già maturato una importante esperienza con il suo club, nel quale è anche cresciuto. In stagione ha anche vestito la fascia da capitano ed è entrato nei radar di Didier Deschamps, ct della nazionale transalpina. Il suo tecnico al Lione, Rudi Garcia, lo ha impiegato spesso: ha il terzo minutaggio complessivo dopo il portiere Anthony Lopes e Moussa Dembelé.

Nello scacchiere di Sarri Aouar potrebbe ricoprire il ruolo di mezzala sinistra del centrocampo a tre aumentando la pericolosità offensiva da quel lato, senza togliere equilibrio all’undici bianconero. Il giocatore ha la classe anche per fare il trequartista, ma il suo ruolo naturale gli consente di offrire qualità all’intero reparto anche occupando una posizione con maggiori compiti difensivi, senza perdere efficacia in fase di non possesso. Non è un caso che per le sue caratteristiche si siano interessati a lui il Manchester City di Guardiola, che adora i centrocampisti box-to-box con spiccate qualità offensive e capacità di palleggio, e il Real Madrid di Zinedine Zidane. È ancora presto per immaginare dove possa proseguire la sua carriera Aouar, ma la sensazione è che possa essere ormai lontano da Lione, in una delle piazze più importanti d’Europa nel mondo del calcio.