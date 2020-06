Ricetta crema catalana: ingredienti, preparazione e consigli

La crema catalana è una crema, dessert tipico della Catalogna. Si presenta come una base soffice e cremosa, sormontata da una pellicola croccante di zucchero caramellato.

La crema catalana è un dolce al cucchiaio perfetto per il fine pasto. La crema catalana è un dolce ormai famoso in tutto il mondo al quale difficilmente si riesce a resistere, con la sua consistenza molto particolare ,cremosa all’interno e la gustosa superficie croccante.

Prepararla non è difficile, vediamo cosa ci occorre e come la si prepara.

Crema catalana – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono sufficienti per 4 persone.

Latte 500 g

Tuorli 4

Zucchero 100 g

Limoni 1

Cannella in stecche 1

Amido di mais (maizena) 25 g

Per cospargere:

Zucchero di canna q.b.

Crema catalana – Preparazione

Per preparare la crema catalana come prima cosa versate l’amido di mais in una ciotolina, unite una piccola parte dei 500 g di latte e mescolate con una frusta per scioglierlo. Versate la parte restante del latte in una pentola, unite la cannella, la scorza di un limone e 50 g di zucchero. Mescolate con una frusta e scaldate fino a raggiungete il bollore.

Nel frattempo in un’altra ciotola versate i tuorli e gli altri 50 g di zucchero. Sbattete con una frusta, poi unite l’amido di mais disciolto e mescolate con una frusta.

Quando il latte avrà raggiunto il bollore, filtratelo direttamente all’interno della ciotola con il composto di uova e mescolate sempre con una frusta.

Trasferite nuovamente all’interno della pentola e cuocete sul fuoco, mescolando di continuo, fino a che non avrete ottenuto una consistenza liscia e cremosa.

Trasferite la crema ottenuta all’interno delle cocotte, coprite con pellicola e lasciate raffreddare in frigorifero per almeno 2 ore.

Al momento di servirle riprendete le cocotte, spargete lo zucchero di canna su tutta la superficie e passate sopra il cannello per permettere allo zucchero di caramellare. Quando si sarà creata la tipica crosticina servite la vostra crema catalana.

Crema catalana – Consigli utili

La crema catalana si può conservare in frigorifero ben coperta per 2-3 giorni al massimo.

Si consiglia di realizzare la crosticina solo al momento di servirla.

Per aromatizzare ulteriormente se preferite potete grattugiare della noce moscata da unire allo zucchero di canna per la guarnizione.