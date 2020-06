Calciomercato Inter: Kumbulla il primo della lista, ma Conte chiede ben altro

Dopo la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Napoli, l’Inter ritorna a concentrarsi sulla ripresa del campionato, senza tralasciare il calciomercato, che dovrà consentire di fare un altro salto di qualità per raggiungere i vertici della classifica.

Kumbulla: il primo della lista

Nonostante l’ormai imminente arrivo del francese Sarr in difesa, la società nerazzurra non intende rinunciare a Marash Kumbulla del Verona, anzi sarebbe pronto ad acquistarlo e lasciarlo un altro anno in Veneto, perchè crede tantissimo nelle qualità del centrale 20enne albanese ma di passaporto italiano. L’Inter resta in pole per l’acquisto del calciatore davanti alla Juventus e la Lazio, che hanno provato ad inserirsi nella trattativa.

Esposito: Atalanta sempre in pressing

Per quanto riguarda il calciomercato in uscita è sempre fortissimo il pressing dell’Atalanta per l’attaccante Samuele Esposito, che nei giorni scorsi ha avuto dei contrasti con la società nerazzurra per il rinnovo del contratto. L’Inter è pronto a cederlo ma non a perdere la possibilità di poterlo riacquistare e vuole quindi impostare la cessione in stile Pinamonti, cioè con il diritto di ricomprare il calciatore ad un prezzo prefissato. L’Atalanta non è molto d’accordo su questa formula, per questo si sta cercando un accordo che faccia felici tutti.

Conte vuole calciatori di esperienza internazionale

Antonio Conte non è molto soddisfatto dei nomi che attualmente vengono accostati alla sua squadra, il tecnico chiede alla società rinforzi di esperienza internazionale per poter colmare il gap con le altre big del calcio italiano. Richieste che fino ad oggi la società ha appoggiato pienamente, infatti sono arrivati tutti i calciatori che Conte aveva chiesto, ma il divario al momento non è ancora stato colmato.

Il tecnico insiste per Vidal (che il Barcellona ritiene incedibile) e soprattutto per un attaccante in grado di sostituire degnamente Lautaro Martinez, se quest’ultimo dovesse partire per la Spagna direzione proprio Barcellona.

Le tante richieste del tecnico non hanno fatto felice Zhang, il quale si aspettava ben altra stagione sotto la guida del tecnico ex Juve e Chelsea.