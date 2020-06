I nati del segno zodiacale del Leone sono solari, energici e positivi. Non hanno però solo pregi! Quali sono i difetti di un Leone secondo l’oroscopo? Ecco la risposta che ci danno le stelle.

Il segno zodiacale del Leone

Il Sole entra in Leone nel periodo compreso tra il 23 luglio e il 23 agosto. I nati del segno hanno il continuo bisogno di esercitare un controllo su sé stessi e sugli altri. I nati del segno zodiacale del Leone sono generosi, autoritari, dolci, orgogliosi ed esigenti. Amano molto le coccole e le tenerezze, non riescono a stare con le mani in mano, sono volenterosi, pieni di iniziativa e vigore.

I Leone sono molto ambiziosi e determinati, fieri, altruisti e leali. Sono dei grandi trascinatori, hanno carisma e sanno come animare una festa. Ma i nati del segno zodiacale del Leone hanno solo pregi? Certo che no. Anche i Leone hanno dei difetti a volte molto difficili da sopportare per chi gli sta accanto.

I difetti del Leone

Quali sono i difetti di un Leone secondo l’oroscopo? Ecco la risposta. Sicuramente un loro grande difetto è l’egocentrismo portato agli estremi. I nati del Leone sono spesso egocentrici e questo loro comportamento può risultare agli altri non poco fastidioso per il senso di superiorità che i Leone emanano. I nati del Leone danno troppa importanza alle proprie esigenze e ciò può essere visto come un atteggiamento egoistico, che ci annuncia il secondo difetto del Leone: l’egoismo. Dall’egocentrismo nasce certamente l’egoismo: il Leone, quando aiuta gli altri, lo fa con un pizzico di egoismo perché vuole gratificare il suo ego ed essere lodato con i ringraziamenti.

Altro grande difetto del Leone è la sua proverbiale impazienza. Se la pazienza è la virtù dei forti l’impazienza non lo è. I nati del segno zodiacale del Leone hanno il brutto vizio di non saper aspettare, di non concepire l’attesa, vogliono tutto e subito per cui molto spesso prendono iniziative che possono anche essere dannose. Altro difetto del Leone è la mancanza di flessibilità: il Leone non si adegua, non è flessibile, decide lui anche quando le decisioni non gli competono. L’essere inflessibile non gli giova e l’incapacità di adattarsi alle situazioni può condurlo alla frustrazione. Un altro atteggiamento non positivo dei nati del segno del Leone è l’impulsività. Essere impulsivi significa parlare e agire d’impulso, prendere decisioni avventate e rischiose senza riflettere. Questi atteggiamenti hanno molto spesso conseguenze nefaste dalle quali non si può recedere. I nati del Leone sono troppo impulsivi e rischiano di rovinarsi con le proprie mani se continuano a non riflettere e a non pensare bene prima di fare qualcosa.