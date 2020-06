Liga, Levante-Siviglia: quote, pronostico, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Levante-Siviglia apre subito la 29a giornata della Liga un giorno dopo che si è conclusa la 28a, questo per fare in modo che il campionato venga terminato nei limiti di tempo stabiliti. La gara che inizierà alle 19: 30 vedrà di fronte i padroni di casa che hanno pochissimo da chiedere alla classifica, mentre gli ospiti sono in piena corsa per la prossima Champions League.

Levante-Siviglia: come arrivano alla gara

Il Levante ha ripreso il campionato con un pareggio importante in trasferta contro il Valencia, questo a dimostrazione di quanto la classifica conti poco dopo tanti mesi di assenza dai campi di gioco. Tutti hanno una gran voglia di giocare e divertirsi, questo fa in modo che le motivazioni arrivino anche a squadre che nulla hanno da chiedere al campionato. Il Levante ha fatto di tutto per strappare un punto al Mestalla, infatti il gol del definitivo 1-1 lo ha realizzato al 98′ su rigore con Melero, che era entrato nel secondo tempo.

Il Siviglia è partito fortissimo allungando la propria striscia di risultati positivi, avendo la meglio nel derby contro il Betis per 2-0, grazie alle reti siglate da Ocampos su rigore e poi Fernando, entrambe nella ripresa. Una vittoria che è stata molto importante anche per la classifica, infatti il Siviglia è stata l’unica squadra a vincere tra quelle in lotta per la Champions, allungando così il vantaggio a 3 punti dalla prima inseguitrice.

Levante-Siviglia: Il nostro pronostico

Partita che in condizioni normali vedrebbe il Siviglia nettamente favorito, mentre ora il Levante ha già dimostrato di voler dare il massimo fino al termine della stagione e quindi ci sarà da lottare. Nonostante questo crediamo che ospiti riescano a portare a casa i tre punti, quindi consigliamo la giocata sul segno 2 + MultiGol 2-4

Levante-Siviglia: Le probabili formazioni

LEVANTE (4-4-2): Aitor; Miramón, Vezo, Postigo, Clerc; Rochina, Vukcevic, Campaña, Bardhi; Morales, Mayoral. All. Lopez

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Banega, Jordán; Suso, Ocampos, En Nesyri. All. Lopetegui

Levante-Siviglia: dove vederla in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn che permette la visione su tutti i dispositivi mobili come smartphone o tablet. L’applicazione è disponibile anche su tutte le Smart Tv e su Sky. Inoltre gli abbonati Sky sul satellite potranno usufruire del Voucher Sky-Dazn e vedere la gara dal canale Dazn1 (canale 209).