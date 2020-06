Ricetta panelle: ingredienti, preparazione e consigli

La panella è una frittella di farina di ceci, tipico cibo da strada della cucina siciliana.

Le panelle vengono servite soprattutto in mezzo alle Mafalde, delle forme di pane di circa 200 grammi con la crosta ricoperta di semi di sesamo.

Le panelle rappresentano il caratteristico spuntino del palermitano, si possono acquistare in moltissimi luoghi della città, in particolare nelle “friggitorie” presenti nelle strade di Palermo.

Panelle – Ingredienti

Le seguenti dosi sono sufficienti per 10 persone.

Farina di ceci 500 g

Acqua 1,5 l

Sale fino 10 g

Prezzemolo da tritare 10 g

Panini al sesamo 10

Olio di semi q.b.

Pepe nero q.b.

Panelle – Preparazione

Per preparare le panelle, mettete in una pentola capiente l’acqua fredda e, senza accendere il fuoco, setacciatevi la farina di ceci. Mescolate energicamente con una frusta, per evitare la formazione di grumi, poi accendete il fuoco a fiamma media.

Aggiungete il sale e il pepe mescolando continuamente. E’ importante tenere il fuoco medio e non smettere mai di mescolare, altrimenti il composto tenderà ad attaccarsi alla pentola. Quando inizierà ad addensarsi e a bollire, cuocete ancora per 10-12 minuti. Girate sempre energicamente per non creare grumi, se dovessero formarsi eliminateli passando il composto con un frullatore ad immersione.

A fine cottura il composto si presenterà sodo e compatto, aggiungete il prezzemolo e amalgamatelo. Una volta pronto spalmate velocemente circa 30-40 gr di composto, ancora caldo, su piattini di plastica rovesciati.

Lasciateli asciugare fino a quando riuscirete a staccarli senza romperli: ci vorranno circa 30 minuti. Mettete a scaldare l’olio e friggete le panelle per pochi minuti, fino a quando saranno dorate da entrambi i lati. Fate scolare le panelle su di un foglio di carta assorbente.

Se non riuscite a spalmare il composto sui piattini, perché è diventato duro raffreddandosi, mettetelo in un vassoio, stendetelo bene e fatelo asciugare. Poi tagliatelo a quadrotti e friggetelo come le panelle.

Per finire tagliate i panini a metà e farcite con le panelle. Gustate le panelle ancora calde.

Panelle – Consigli utili

Consumate le panelle appena fatte. Se ne avanza conservatele in frigorifero coperte con la pellicola trasparente.

Se non trovate il pane tradizionale per le panelle, potete usare un semplice panino bianco.

Gustate le panelle come si fa in Sicilia: insaporitele con qualche goccia di succo di limone.