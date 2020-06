Calciomercato Fiorentina – Mentre il campionato sta per riprendere c’è già chi pensa al futuro. La Fiorentina, infatti, pensa al dopo Iachini, allenatore subentrato a Montella in questa stagione. I nomi sono molti alcuni anche di grande spessore internazionale, altri sono dei sogni, quasi impossibile da realizzare.

Calciomercato Fiorentina – Ecco i nomi dei possibili sostituti di Iachini

Beppe Iachini attuale allenatore della Fiorentina, e con un passato anche da giocatore tra le fila dei viola, sta preparando al meglio il suo finale di stagione con la squadra che ha ereditato da Vincenzo Montella, esonerato dopo un inizio di stagione quasi disastroso in termini di risultato. Il presidente Commisso chiede tempo per pianificare al meglio il futuro della società, lui cerca di riportare a Firenze qualche titolo, ma ci vuole una giusta programmazione, ed è quello che sta cercando di fare già da questa prima stagione.

Il tecnico che aveva scelto per iniziare il suo cammino in serie A era Montella, che si è rivelato però non all’altezza di questo progetto, troppi pochi punti e una squadra che proprio non riusciva ad assimilare le sue idee di gioco. Al suo posto venne chiamato Beppe Iachini, che è riuscito a portare qualche idea migliore, e sopratutto qualche punto in più rispetto al suo collega.

In queste ore il tecnico di Ascoli Piceno, sta preparando con la squadra il nuovo esordio in campionato, quello post Covid, quello di Lunedì 22 giugno contro il Brescia. Iachini deve meritarsi sul campo la riconferma per il prossimo anno, ma nel frattempo il presidente Commisso e i suoi collaboratori stanno cercando un sostituto per rilanciare al meglio il progetto già dal prossimo anno.

I nomi che circolano sono tanti, uno su tutti è quello di Luciano Spalletti, ex tecnico dell’Inter, che ha ancora un contratto con i nerazzurri fino al 2021. Lui potrebbe prendere per mano questa Fiorentina e trascinarla verso posizioni di classifica più adeguate alla storia dei viola. Un altro nome che circola è quello di Laurent Blanc che è fermo da 4 anni dopo aver allenato il Bordeaux, il PSG e la nazionale francese.

Poi ci sono nomi da fantacalcio, e sono quelli di Unai Emery e Mauricio Pochettino, il primo arriva da un’esperienza con l’Arsenal che gli ha portato risultati minori rispetto alle aspettative, il secondo è stato esonerato a novembre dal Tottenham, e vorrebbe continuare in Premier la sua esperienza da allenatore.

Uno degli allenatori più accostati ai viola è l’attuale tecnico del Sassuolo De Zerbi, in molti però sono contrari a questa scelta, perché pensano che non avrebbe molto sostituire Iachini, con un allenatore che ha poco appeal. Non sono da escludere, infine, nomi come quello di Mazzarri, Giampaolo e Maran, tutti allenatori che potrebbero far fare un salto di qualità a questa Fiorentina.

Per la scelta del nuovo tecnico c’è tempo, adesso, però, bisogna portare risultati positivi, e poi si vedrà, potrebbe anche restare Iachini il tecnico della viola, per la prossima stagione.