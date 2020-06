Film Stasera in Tv – Borg McEnroe – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in TV il Film Borg McEnroe. Pellicola imperdibile per tutti gli appassionati di Tennis e di sport in generale. Il film racconta della rivalità tra i due grandi tennisti che, verso la fine degli anni ’80, si sono affrontati 14 volte con 7 vittorie a testa. Non è però solo un film di cronaca sportiva: è profondo lo spaccato psicologico e il vissuto dei due sportivi reso dal regista Metz Pedersen. Tra le curiosità del film, il fatto che sia il vero figlio di Borg, Leo, ad interpretarlo negli anni che vanno dai 9 a 13 della sua stessa vita. Basato sulla storia vera dei due protagonisti, Borg McEnroe è il ritratto avvincente, intimo ed emozionante di due indiscussi protagonisti della storia del tennis e il racconto, epico, di una finale diventata leggenda: quella di Wilmbledon 1980.