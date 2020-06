DIRETTA Ascoli-Cremonese: risultato live, formazioni ufficiali e statistiche della partita

DIRETTA Ascoli Cremonese – Avrà inizio alle 18:30 la partita tra Ascoli e Cremonese e sarà il ritorno al calcio giocato per tutta la Serie B. Le due squadre sono in piena corsa per evitare la retrocessione e per questo motivo avranno assoluta necessità di trovare i tre punti.

I padroni di casa attualmente sono al quindicesimo posto in classifica con 32 punti mentre gli ospiti si trovano a due lunghezze di distanza al diciassettesimo posto in classifica. Come abbiamo già sottolineato il match si potrà vedere in diretta su DAZN ma sul nostro sito andremo a seguire la partita in diretta.

Qui di seguito infatti potrete trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno per conoscere il risultato in tempo reale ma anche tutto quello che succede durante il match. Vi ricordiamo che la partita è valida per la venticinquesima giornata di Serie B e che si giocherà a porte chiuse presso lo Stadio Cino e Lillo de Luca di Ascoli Piceno. Arbitro del match sarà il signor Minelli.