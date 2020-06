Frasi sul pic nic – Le migliori sulla giornata internazionale pic nic

Frasi sul pic nic. La giornata internazionale del pic nic sul celebrare l’origine antichissima di pranzare nella natura. Un modo per trascorrere in modo piacevole nella natura il momento del pranzo con convivialità. Oggi il tema è particolarmente delicato e dedicato alla scelta di stoviglie biodegradabili oppure posate in bambù per rispettare a pieno la natura.

Si intrinsecano così due temi molto importanti che uniscono assieme il piacere di trascorrere delle ore all’aperto durante il momento del pranzo al rispetto della natura. Un modo per celebrare anche l’arrivo dell’estate e della bella stagione così che potrai apprezzare le bellezze che ti circondano. E poi è sempre un piacere preparare ed allestire la tavola su un prato verde trai fiori, all’ombra di un albero magari mentre i bambini si divertono a giocare. Un modo diverso per trascorrere una giornata all’aperto, godendosi il sole e il relax.

Frasi pic nic

• Ci sono poche cose così piacevoli come fare un picnic in perfetta rilassatezza. (William Somerset Maugham)

• E adesso qualche trucco per un perfetto pic nic. Per vostra maggiore comodità portate con voi un cuscino anche come eventuale piano di appoggio. E a tal proposito vi risulterà avere dietro una tavola o un vassoio da infilare sotto il plaid o il lenzuolo da pic nic. Im questo modo avrete una sorte di tavolo nascosto comodo per appoggiare acqua o altri liquidi, soprattutto se vi trovate su terreni irregolari. (Anna Caldera)

• Il figlio Steve il fratello Steve, sua moglie e sua figlia sono richiesti più spesso di quanto vorrebbero al pranzo domenicale di dovere in una o nell’altra delle case della famiglia. Sarebbe stato più piacevole fare una gita in macchina da qualche parte nel veld, da soli, con un pic nic. (Nadine Gordimer)

• Il tè per gli inglesi è un vero pic nic a casa. (Alice Walker)

• Monotonia, noia, morte. Milioni di uomini vivono in questo modo o muoiono in questo modo senza saperlo. Lavorano negli uffici. Guidano una macchina, fanno pic nic con la famiglia. Allevano bambini. Poi interviene una cura urto, una persona, un libro, una canzone, che li sveglia salvandoli dalla morte. (Anais Nin)