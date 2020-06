Juventus-Napoli – Tutto sulla finale di Coppa Italia – Probabili formazioni e dove vederla in tv o streaming

Juventus Napoli – Questa sera andrà in scena la prima finale di questa stagione che non è stata per niente normale. Dopo tre mesi di stop infatti si sono disputate la scorsa settimana i ritorni delle semifinali di Coppa Italia e le due squadre ad aver passato il turno sono Juventus e Napoli. Alle ore 21 di questa sera, dunque, si giocherà la Finale. La squadra vincitrice porterà a casa il primo trofeo della stagione e sia gli uomini di Maurizio Sarri che quelli di Gennaro Gattuso ce la metteranno tutta per far gioire i propri tifosi.

I bianconeri arrivano al match dopo lo zero a zero contro il Milan. Una partita che non ha certamente mostrato la vera Juventus ma che ha comunque fatto ricordare ai tifosi la prepotenza tattica che i bianconeri riescono a mettere in campo. Per quanto riguarda i partenopei, che hanno pareggiato 1 a 1 contro l’Inter nel ritorno della semifinale, si sottolinea la squalifica del portiere Ospina, unico ammonito ed unico diffidato dell’ultimo match, che costringerà a schierare tra i pali Meret.

L’arbitro della partita sarà il signor Rocchi che spesso durante questa stagione, ma anche in altre circostanze, è stato criticato proprio durante partite della Juventus ma nonostante ciò la federazione ha deciso di farlo scendere in campo per arbitrare la Finale di Coppa Italia. Andiamo adesso a vedere le probabili formazioni della partita.

Il Napoli si schiererà con il solito 4-3-3. In porta, come già detto, sarà la volta di Meret che sostituirà lo squalificato Ospina. La linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo vi saranno Fabian Ruiz, Demme e Zielinski mentre l’attacco sarà composto da Callejon, Mertens ed Insigne.

Per quanto riguarda i bianconeri invece tra i pali vi sarà l’eterno Buffon mentre i centrali difensivi saranno De Ligt e Bonucci. Sulle fasce sarà la volta di Danilo ed Alex Sandro. A centrocampo molta quantità con Khedira, Bentancur e Matuidi mentre Cuadrado e Dybala saranno dietro a Cristiano Ronaldo.

Proprio il portoghese non si è mostrato in gran forma durante l’ultima partita della Juventus ma sicuramente questo dipende molto dal fatto che tutti i giocatori sono fermi da mesi a causa dell’emergenza coronavirus. Per lo stesso motivo, logicamente, il match si giocherà a porte chiuse.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri.

Juventus-Napoli – TV e Streaming

Come tutta la Coppa Italia il match si potrà vedere in diretta su Rai 1 ma sarà disponibile anche in streaming. Infatti grazie al sito di RaiPlay potrete comodamente vederla sul vostro smartphone o sul vostro computer. Inoltre, così come tutte le partite in chiaro, potrete vederla su Giornal.it dove inseriremo il player della diretta della partita a partire dalle ore 20 di questa sera.