Ricetta fagottini di pasta sfoglia con marmellata: ingredienti, preparazione e consigli

La ricetta che vi proponiamo oggi è un dolce molto semplice e veloce da preparare, ottimo per una colazione golosa, ma adatto anche per merenda, spuntino, e ottimo da offrire agli ospiti in accompagnamento ad una tisana, un the, del caffè.

Stiamo parlando dei fagottini di pasta sfoglia ripieni di marmellata, vediamo cosa ci occorre e come si preparano.

Fagottini di sfoglia con marmellata – Ingredienti

Le dosi di questa ricetta non sono specificate, perché il ripieno potete decidere voi se farlo più abbondante o meno abbondante.

Pasta sfoglia: 1 rotolo (meglio se rettangolare)

Zucchero: q.b.

Latte: q.b.

Marmellata: q.b.

Fagottini di sfoglia con marmellata – Preparazione

Per preparare i fagottini di pasta sfoglia ripieni con la marmellata, partite con lo srotolare il rotolo di pasta sfogli e lasciatelo sulla sua carta forno.

Tagliatela in rettangoli della dimensione che più preferite, con il mattarello andare a stendere ogni rettangolo che avete ottenuto, e fate dei piccoli tagli su uno dei due lati.

Andate a porre la marmellata dal lato non tagliato, facendo attenzione a non mettere la marmellata sul bordo.

Bagnate con un po’ di latte i bordi in modo che aderiscano bene al momento della chiusura.

Ripiegate i tagli che avete fatto precedentemente per coprire la marmellata.

Chiudete bene tutti i bordi con l’aiuto di una forchetta e spolverateli con un po’ di zucchero e infornate a 180° per circa 25 minuti, controllate la cottura di tanto in tanto, devono diventare belli dorati.

Sfornate e servite caldi o freddi.

Fagottini di sfoglia con marmellata – Consigli utili

Nella ricetta abbiamo suggerito l’utilizzo della pasta sfoglia già pronta, ma se avete tempo potete tranquillamente prepararla in casa, il risultato sarà ancor più genuino.

Nella versione proposta la marmellata suggerita è di albicocche, ma se non è di vostro gradimento potete utilizzare qualsiasi altro gusto, o preparare anche dei fagottini misti.