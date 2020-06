Calciomercato Milan – Jovic, prima offerta rossonera. Parte la trattativa col Real Madrid

Calciomercato Milan – Il club rossonero prosegue nel suo cammino sul mercato per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. La prima necessità è l’acquisto di una prima punta prolifica e di talento, anche in considerazione dell’addio ormai praticamente certo di Ibrahimovic. L’edizione odierna di TuttoSport riferisce di una prima offerta portata dalla dirigenza milanista al Real Madrid per Jovic.

Calciomercato Milan – Jovic, prima offerta rossonera

Parte così la trattativa con i blancos per portare il talento serbo in maglia rossonera. Jovic aveva espresso tutto il suo potenziale nella stagione precedente a quella ancora in corso, con la maglia dell’Eintracht Francoforte, quando la squadra tedesca arrivò in semifinale di Europa League. Dopo l’exploit, il trasferimento al Real Madrid, dove la nuova esplosione però non è arrivata. Jovic era stato individuato come il giocatore che avrebbe potuto succedere a Benzema al centro dell’attacco dei blancos, ma complici il mancato ambientamento e il ritorno di Zidane sulla panchina madridista, la conferma in camiseta blanca non si è vista.

Anzi, Jovic è sceso in una spirale di panchine e comportamenti poco adatti all’ambiente castigliano – ultima la rottura della quarantena durante l’emergenza sanitaria – che hanno convinto la dirigenza a rimetterlo sul mercato. Il Milan, oltre ad aver valutato le qualità del giocatore, potrebbe puntare a riformare la coppia con Rebic, già in rosa, che tanto bene ha fatto proprio all’Eintracht. E con una guida tedesca – Rangnick alla direzione dell’area tecnica e Rose in panchina – sarebbe tutto più semplice.

Ecco così che arriva la prima offerta del Milan: secondo TuttoSport si tratta di un’offerta di prestito biennale con riscatto a 35 milioni di Euro. Un’offerta che si basa sulla prospettiva di realizzare una plusvalenza, per il Real Madrid, ma tra due anni, quando il cartellino del giocatore sarà maggiormente assorbito a bilancio dagli ammortamenti. L’offerta è al momento lontana dalla valutazione che dà il Real al giocatore, che è di circa 60 milioni. Sarà impossibile per la casa blanca recuperare l’investimento fatto, e per questo servirà ragionare sulla miglior formula di cessione del giocatore.