Film Stasera in Tv – Lo scapolo d’oro – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Lo scapolo d’oro. Produzione statunitense del 1999, per la regia di Gary Sinyor con Chris O’Donnell, Renée Zellweger, Hal Holbrook, James Cromwell, Artie Lange, Jennifer Esposito, Mariah Carey, Brooke Shields e altri. Il film è un remake del film Le sette probabilità di Buster Keaton.

Lo scapolo d’oro – Trama

Il giovane Jimmie Shannon ama la propria libertà e per il momento non riesce a pensare alla possibilità di sposarsi. Quando meno se lo aspetta, Jimmie conosce Anne, se ne innamora ed è da lei ricambiato. Passano tre anni, e Jimmie, avendo capito che è il momento di prendere delle decisioni, si fa coraggio e chiede la mano di Anne nel ristorante più romantico della città. Ma la sua proposta di matrimonio è così maldestra e poco convincente che Anne se ne sente quasi offesa. Risponde di no e si allontana delusa. Di lì a poco il nonno di Jimmie muore. Alla lettura del testamento si scopre che il vecchio, volendo garantire la continuità della famiglia, ha lasciato al nipote un’eredità di 100 milioni di dollari, purché si sposi entra il compimento del trentesimo compleanno. A questa data mancano solo ventiquattro ore. Jimmie prova a riprendere contatti con vecchie amiche, mentre Anne, che aveva detto di voler partire, cerca Jimmie per chiarire tutto con lui.

Lo scapolo d’oro – Trailer Video

Lo scapolo d’oro – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The bachelor

Genere: Commedia

Durata: 1h 40m

Anno: 1999

Paese:

Regia: Gary Sinyor

Cast: Chris O’Donnell, Renée Zellweger, Hal Holbrook, James Cromwell, Artie Lange, Jennifer Esposito, Mariah Carey, Brooke Shields

Lo scapolo d’oro – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Mediaset La5 (canale 30 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi giovedì 18 Giugno 2020. La programmazione di La5 lo prevede al termine de Le tre rose di Eva.