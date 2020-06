Ricetta latte condensato fatto in casa: ingredienti, preparazione e consigli

Per latte condensato si intende una forma di latte reso conservabile grazie alla sottrazione di umidità. La dicitura è simile a quella di latte evaporato.

Il latte condensato oramai si trova in tutti i supermercati sia in tubetto che in barattolo, ma è molto semplice anche da preparare in casa se avete un po’ di tempo. Ottimo da utilizzare per varie ricette, ad esempio per dei dolci, per preparare delle creme al cucchiaio, per guarire dei biscotti, al posto della marmellata può essere spalmato su un toast, insomma potete utilizzarlo come più vi piace.

Latte condensato fatto in casa – Ingredienti

Con le seguenti dosi si ottengono circa 350 grammi di latte condensato.

200 ml Latte

200 g Zucchero a velo

50 g Burro

Latte condensato fatto in casa – Preparazione

Mettete il latte, lo zucchero e il burro in un pentolino.

Accendete il fuoco e portatelo ad ebollizione.

Fate cuocere per 12 minuti mescolando continuamente fino a che vedrete che inizierà ad addensare.

Dovrà risultare una crema omogenea e senza grumi.

Latte condensato fatto in casa – Consigli utili

Mettete i barattoli a bollire in una pentola di acqua e fateli bollire per 20 minuti.

Togliete i barattoli dalla pentola con una pinza e asciugateli con un canovaccio pulito.

Mettete il latte condensato ancora caldo nei barattoli, chiudete il coperchio, capovolgeteli e lasciateli raffreddare completamente.

Così dovrebbe essersi creato il sottovuoto nei barattoli, se non si è creato rimettete i barattoli nella pentola piena di acqua e fateli bollire per 10 minuti circa poi fateli raffreddare di nuovo a temperatura ambiente e capovolti.

Potete anche usare latte parzialmente scremato.