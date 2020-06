Se una persona che conoscete passa troppo tempo a rimirarsi e controllarsi davanti allo specchio probabilmente è nata in un dato periodo dell’anno. Chi sono i segni più vanitosi dello Zodiaco: ecco la classifica.

1. La Bilancia

Al primo posto tra i segni più vanitosi dello Zodiaco la classifica vuole la Bilancia. I nati del segno zodiacale della Bilancia sono quelli che più di tutti tengono al loro lato estetico. I Bilancia vogliono essere eleganti, impeccabili, badano solo e troppo all’aspetto fisico, non soltanto il loro ma anche quello degli altri. Comportandosi in questo modo la Bilancia sottovaluta il suo lato interiore e quello delle altre persone, commettendo grossi errori di valutazione nel suo giudizio.

2. Il Leone

Al secondo posto nella classifica dei segni più vanitosi dello Zodiaco troviamo il Leone. I nati del segno zodiacale del Leone sono leader nati e come tali devono risplendere. I nati del Leone sono molto vanitosi, passano molto tempo davanti allo specchio, gli piace essere guardati e apprezzati, curano il loro look nel minimo dettaglio, soprattutto per quanto riguarda la pettinatura.

3. I Gemelli

Al terzo posto nella classifica dei segni più vanitosi dello Zodiaco troviamo i Gemelli. I nati del segno zodiacale dei Gemelli sono molto vanitosi ma non tanto per quello che riguarda l’aspetto fisico. I nati dei Gemelli tendono più che altro a vantarsi delle loro capacità, dei propri meriti e talenti. I Gemelli amano ricevere complimenti ed essere notati, sono creativi e a volte bizzarri, vogliono essere ricordati dagli altri.

4. Il Sagittario

I segni più vanitosi dello Zodiaco: la classifica vuole al quarto posto il Sagittario. I nati del segno zodiacale del Sagittario nella loro semplicità sono molto vanitosi. Le donne del segno non amano molto il make-up e i trattamenti estetici, prediligono un look acqua e sapone nonostante siano comunque molto attente alla loro apparenza, di cui vogliono dare un’immagine naturale. Gli uomini del segno sono invece molto attenti alla forma fisica, vanno in palestra e seguono un’alimentazione sana, basata sul consumo di molta frutta e verdura e sul bere esclusivamente acqua minerale naturale.

5. L’Ariete

Chiude la classifica dei segni più vanitosi dello Zodiaco al quinto e ultimo posto l’Ariete. I nati del segno zodiacale dell’Ariete fanno della loro vita un vanto. Dal punto di vista delle qualità personali anche se non ne hanno dicono di averne e se ne vantano, cercando sempre di mettere in ombra gli altri o di parlare male del prossimo per darsi delle arie. Dal punto di vista estetico i nati del segno zodiacale dell’Ariete non sono molto dotati a causa anche del fisico generalmente tarchiato in affinità con quello dell’animale che rappresenta il segno. Ciononostante cercando di curarsi in ogni modo autoconvincendosi di essere icone di bellezza.