Film Stasera in Tv – I segreti di Osage County – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film I segreti di Osage County. Produzione statunitense del 2013, il film è diretto da John Wells (regista anche di THE COMPANY MEN) e interpretato da un cast stellare che comprende Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Chris Cooper, Abigail Breslin, Benedict Cumberbatch, Juliette Lewis, racconta l’oscura, esilarante, e profondamente commovente storia delle caparbie donne della famiglia Weston.

I segreti di Osage County – Trama

Beverly Weston (Sam Shepard) e la moglie Violet (Meryl Streep) vivono nella loro casa di Osage County. Poeta con problemi di alcol lui e dipendente dai farmaci per un male alla bocca lei, i due all’apparenza sembrano una coppia tranquilla fino al momento in cui, dopo essere scomparso per qualche giorno, Beverly viene ritrovato morto suicida. Al funerale, oltre alla figlia Ivy (Julianne Nicholson) che vive in casa con i genitori, partecipano anche le figlie Barbara (Julia Roberts) e Karen (Juliette Lewis) cosi’ come il resto dei parenti. Nei giorni successivi una serie di conflitti riemergono all’interno della famiglia. Il conflitto tra Barbara e Violet, che non sono mai andate d’accordo, si fa sempre piu’ serrato mentre il fidanzato di Karen (Dermont Mulroney) dimostra la sua vera natura ed Ivy pianifica la fuga d’amore con suo cugino (Benedict Cumberbatch).

I segreti di Osage County – Trailer Video

I segreti di Osage County – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: August: Osage County

Genere: Drammatico

Durata: 2h 10m

Anno: 2013

Paese: USA

Regia: John Wells

Cast: Meryl Streep, Julia Roberts, Juliette Lewis, Julianne Nicholson, Ewan McGregor, Sam Shepard, Dermot Mulroney

I segreti di Osage County – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi venerdì 19 Giugno 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film La settimana bianca.